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Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 07:00, /

Mustafa Sandal: Pişman değilim!

Mustafa Sandal, “Beni Ağlatma” kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu.

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1Yazmasam sorardınız

Yazmasam sorardınız

Sandal, düzenlenen etkinlikte önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum” yanıtını verdi.

2Nezakette kusur etmem

Nezakette kusur etmem

Ünlü şarkıcı “Defne Samyeli dava açınca, ikinci baskıda o kısmı çıkarmak zorunda kaldınız. Keşke yazmasaydım diye pişmanlığınız oldu mu” sorusunu da yanıtladı:

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“Pişmanlığım yok. Bu kitapla alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim.”

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Mustafa Sandal’a imza gününde minik hayranları büyük ilgi gösterdi.

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