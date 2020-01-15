Mustafa Sandal neden kadınları kullanıyor?

Doğrusu ilginç, Mustafa Sandal neden hayatının merak edildiğini düşündü acaba? Şeyma Subaşı’nın hayatı bile onun hayatından daha çok merak edilirken bir de geçmişindeki ilişkileri neden tekrar ortaya dökmüş ki?
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Alın işte, Sandal’ın kitabında “Kısa bir ilişki yaşadık, o beni terk etti” diye bahsettiği Defne Samyeli olaya el koydu:
“25 senede dört kez gördüm. Umarım kendisine dava açmak zorunda kalmam.”
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Tüm bu kitap motivasyonu ve olan/olmayan geçmiş ilişkileri ortaya saçma halinin ipuçlarını Hakan Gence’ye verdiği röportajda vermiş aslında Mustafa Sandal...
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“Durulmadım. Mustafa Sandal versiyon 2.0’da yaşıyorum. Fonksiyonel, niyetli ve istekli bir erkek olarak aktifim”
Özetle seks hayatım hâlâ aktif diye garip bir şekilde övünüyor Sandal. (Ki bundan bize ne?)
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Bunu söylerken de geçmiş çapkınlıklarından örnekler veriyor, kadınları kullanıyor. Oysa artık bu dönemde kadınlar bu konularda daha hassas. Seslerini sakınmadan, daha gür çıkarıyorlar. Defne Samyeli gibi...
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Üzgünüm ama, şarkılarını çok sevdiğimiz Mustafa Sandal’ın önce bu devrin anlayışına göre güncellemesi gerekiyor kendini. “Versiyon 2.0”dayım dese de boş, acil formatlanmaya ihtiyacı var.