Müslüman oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.
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