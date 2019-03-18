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Müslüman oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 16:11 | Son Güncelleme:
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Müslüman olduNext

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.

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