Müslüm filminin oyuncuları kimler? İşte Müslüm filminin oyuncu kadrosu
3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses’in hayatından esinlenilen Müslüm filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Müslüm Gürses’i Timuçin Esen’in canlandırdığı Müslüm filminin oyuncu kadrosunda tanıdık simalar yer alıyor. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler? İşte Müslüm filminin oyuncu kadrosu…
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Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulan Müslüm filmi kanalların sinema kuşağında yer edinmeye başladı. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım’ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği Müslüm filminde Müslüm Gürses’in yanı sıra eşi Muhterem Nur ile ilgili bilgiler var. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler? İşte Müslüm filminin oyuncu kadrosu…
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Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Müslüm filminin oyuncu kadrosunda Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil, Şahin Kendirci, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez Güven Kıraç ve Timuçin Esen rol alıyor.
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MÜSLÜM FİLMİ KONUSU
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.