Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve vizyona girdiği dönemde uzun süre konuşulan Müslüm filmi kanalların sinema kuşağında yer edinmeye başladı. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım’ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği Müslüm filminde Müslüm Gürses’in yanı sıra eşi Muhterem Nur ile ilgili bilgiler var. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler? İşte Müslüm filminin oyuncu kadrosu…