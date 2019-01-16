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Haberler >Kelebek >Magazin>Müşerref Akay’dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Eski eşimle 30 yıl konuşmadım, vefat ettiğini öğrendiğimde hüngür hüngür ağladım!'

Müşerref Akay’dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Eski eşimle 30 yıl konuşmadım, vefat ettiğini öğrendiğimde hüngür hüngür ağladım!'

Ünlü sanatçı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. İlk evliliğini 17 yaşında yaptığını söyleyen Akay, ‘Evlenmem için annem-babam imza attı. Vermeseydiler kaçacaktım.’ dedi.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
16.01.2019 - 12:06 | Son Güncelleme:
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Müşerref Akay’dan yıllar sonra gelen itiraf Eski eşimle 30 yıl konuşmadım, vefat ettiğini öğrendiğimde hüngür hüngür ağladımNext

Ünlü sanatçı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. İlk evliliğini 17 yaşında yaptığını söyleyen Akay, ‘Evlenmem için annem-babam imza attı. Vermeseydiler kaçacaktım.’ dedi.

Etiketler: Müşerref Akay eşi , Müşerref Akay itiraf

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