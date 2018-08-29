Murat Yıldırım’dan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Mert Fırat ile nikah masasına oturmaya hazırlanan İdil Fırat, önceki akşam kına gecesi yaptı. Geceye, Fırat'ın mekana tefour üzerinde giriş yapması damga vurdu. Cengiz Semercioğlu, İdil-Mert Fırat çiftinin kınasını bugünkü köşesine taşıdı.
Mert Fırat’la 8 Eylül’de evlenecek olan İdil Fırat, Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi yaptı önceki akşam... Allah tamamına erdirsin, mutluluklar diliyorum çifte... Kına gecesinin en çok konuşulan görüntüsü ise İdil Fırat’ın dört kişinin taşıdığı “leğen-le” salona girmesiydi...
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