Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Keyif>Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

O Türk sinemasının Mahmut Hoca'sıydı. Öğrencilerine kızsa da onları kırmayan, bilgice öğütler verip hayatın gerçeklerini öğreten. Bir anlamda da Türkiye'de birkaç kuşak için baba figürüydü. Yoksul ama onurlu, her zaman dik duran, ailesini her şeyin önünde tutan. Hep anlayışlıydı, sevgi doluydu, çocuklarına bakarken gözlerinin içi gülerdi.

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:
1 / 34
Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hocası olduNext

Türk sinemasnın efsane oyuncularından Münir Özkul, hayata veda etti. Ama geride 7'den 70'e milyonlarca insanın en güzel hatıralarında yer alan filmleri kaldı.

Bu büyük ustanın hem yaşam öyküsünü hem de sanat serüvenini fotoğraflarla hatırlayalım istedik. İşte dünden bugüne fotoğraflarla Münir Özkul.

Etiketler: Münir Özkul , Yeşilçam , Münir Özkul kimdir

En Yeni Kelebek Galeriler

Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Ne acı seni böyle görmek!

Ne acı seni böyle görmek!

Fahriye ile Burak fanlarından kaçamadı

Fahriye ile Burak fanlarından kaçamadı

Öğrendiğinizde mutfakta ufkunuzu açacak 23 püf noktası

Öğrendiğinizde mutfakta ufkunuzu açacak 23 püf noktası

Bikini üzerinden uçtu

Bikini üzerinden uçtu

Kahvaltı diye oturup tüm gününüzü geçirebileceğiniz 5 mekân

Kahvaltı diye oturup tüm gününüzü geçirebileceğiniz 5 mekân

Ne yaptın Deniz!

Ne yaptın Deniz!

İdil Fırat’ın acı günü

İdil Fırat’ın acı günü

Senkronize öpüşme

Senkronize öpüşme

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri