Sete arkadaşını ziyarete gitti hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu
O Türk sinemasının Mahmut Hoca'sıydı. Öğrencilerine kızsa da onları kırmayan, bilgice öğütler verip hayatın gerçeklerini öğreten. Bir anlamda da Türkiye'de birkaç kuşak için baba figürüydü. Yoksul ama onurlu, her zaman dik duran, ailesini her şeyin önünde tutan. Hep anlayışlıydı, sevgi doluydu, çocuklarına bakarken gözlerinin içi gülerdi.
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