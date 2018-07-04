Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinin birinin sahibi olan Daniele Henkel'in hayat hikayesi, alışılagelmişin dışında. Hayatı bir anda değişen bu ünlü iş kadını, her zaman bir umut olduğunu ve vazgeçmeden çalışmanın önemini vurguluyor adeta. Henkel'in hayatında olanlar ve bu güne gelmesindeki adımlar şu şekilde...
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