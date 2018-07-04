Ara
MENÜ
Kobi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi >Kobi>Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden birinin sahibi... Hayat hikayesiyle pek çok girişimciye ilham veriyor.

Hürriyet Haber
04.07.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:
1 / 20
Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdiNext

Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinin birinin sahibi olan Daniele Henkel'in hayat hikayesi, alışılagelmişin dışında. Hayatı bir anda değişen bu ünlü iş kadını, her zaman bir umut olduğunu ve vazgeçmeden çalışmanın önemini vurguluyor adeta. Henkel'in hayatında olanlar ve bu güne gelmesindeki adımlar şu şekilde...

Etiketler: Daniele Henkel kimdir , Daniele Henkel hayat hikayesi , Daniele Henkel hayatı , kobi haberleri

En Yeni Foto Galeriler

'Anne babam helikopterini mi değiştirdi'

'Anne babam helikopterini mi değiştirdi'

Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

Jack Wilshere'in yanına o geliyor!

Jack Wilshere'in yanına o geliyor!

Üçüncü kez dede oluyor!

Üçüncü kez dede oluyor!

Beşiktaş'a dev golcü

Beşiktaş'a dev golcü

Ve Galatasaray açıkladı! Çılgın rakam: 62 milyon Euro...

Ve Galatasaray açıkladı! Çılgın rakam: 62 milyon Euro...

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Lavlara meydan okudu! Kendisine 'Dişi Indiana Jones' diyor, yaptıklarına inanamayacaksınız...

Lavlara meydan okudu! Kendisine 'Dişi Indiana Jones' diyor, yaptıklarına inanamayacaksınız...

Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri