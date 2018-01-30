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Mülteci kampını kızlarıyla birlikte ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan Angelina Jolie, Ürdün'deki mülteci kampı ziyaretine kızları; 11 yaşındaki Shilo ve 13 yaşındaki Zahara'yı da götürdü.

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:
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Mülteci kampını kızlarıyla birlikte ziyaret ettiNext

42 yaşındaki Jolie, "Shiloh ve Zahara bugün benimle birlikte buraya gelmeyi kendileri istedi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan, ailelerinden bazı kişiler öldürülen kendi yaşlarındaki bu çocuklarla konuşarak ve oynayarak vakit geçirdiler" diye konuştu.

AP; Reuter, AFP

Etiketler: shiloh jolie pitt , zahara jolie pitt

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