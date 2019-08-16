Mülk edinmek istemiyorum, karavanda yaşayacağım!

Sadece dış güzelliğin değer gördüğü ve gündem olduğu şu günlerde, dış güzelliğini iç güzelliği ile birleştirmeyi başaran ender sanatçılardan biri Şevval Sam. Üstelik eskiden gizlediği dişi enerjisiyle barışmış bir kadın var artık karşımda. Sahip olduğu güzel enerjiyle 20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyenlere bir şölen yaşatmaya hazırlanan Sam, “Bu sene ağır geçti, inadına hareketli bir konser olacak” diyor.
Sadece dış güzelliğin değer gördüğü ve gündem olduğu şu günlerde, dış güzelliğini iç güzelliği ile birleştirmeyi başaran ender sanatçılardan biri Şevval Sam. Üstelik eskiden gizlediği dişi enerjisiyle barışmış bir kadın var artık karşımda. Sahip olduğu güzel enerjiyle 20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyenlere bir şölen yaşatmaya hazırlanan Sam, “Bu sene ağır geçti, inadına hareketli bir konser olacak” diyor.
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