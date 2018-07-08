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    Haberler >Teknoloji>Muhteşem fotoğrafların gerçek halleri şaşırtıyor!

    Muhteşem fotoğrafların gerçek halleri şaşırtıyor!

    Sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan ve fotoğrafçının mükemmel bakışını görebildiğimiz o görüntülerin bazıları var ki tam bir hayal kırıklığı! Fotoğrafların gördüğümüz haline bakın, bir de perde arkasındaki haline, fark gerçekten de hayal kırıklığı yaratıyor!

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:
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    Muhteşem fotoğrafların gerçek halleri şaşırtıyorNext

    Dünyanın en çok beğenilen fotoğraflarına imza atıyorlar! Ancak bunu yaparken öyle bir hile yapıyorlar ki... İşte sosyal medyada fotoğraflarla yapılan büyük oyunlar! Hayal kırıklığı yaşayacaksınız!

    Japon kız bu halde saatlerce bekliyor çünkü...

    Etiketler: fotoğraf , sosyal medya , fotoğrafçı , internet

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