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    'Muhteşem 8'li görüntülendi

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.

    AA
    06.04.2019 - 12:40 | Son Güncelleme:
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    Muhteşem 8li görüntülendiNext

    Başarılı polislerden kurulu Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün "Muhteşem 8'lisi", hareket halindeki hedefleri gözü kapalı 12'den vuruyor. Çevik ve dinamik kalabilmek için beslenmelerine ve spora çok önem veren 2'si kadın 8 kişilik atış ekibi, poligonda meslektaşlarına, bekçilere ve gümrük muhafaza memurlarına verdikleri eğitimle takdir topluyor.

    Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü , poligon , son dakika , haberler

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