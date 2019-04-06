'Muhteşem 8'li görüntülendi

Başarılı polislerden kurulu Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün "Muhteşem 8'lisi", hareket halindeki hedefleri gözü kapalı 12'den vuruyor. Çevik ve dinamik kalabilmek için beslenmelerine ve spora çok önem veren 2'si kadın 8 kişilik atış ekibi, poligonda meslektaşlarına, bekçilere ve gümrük muhafaza memurlarına verdikleri eğitimle takdir topluyor.
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