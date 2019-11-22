Türkiye onu kırmızı kategoriye alacak! İşte Orta Doğu'nun karanlıklar prensi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru değerlendirme sürecinin sona ermesi ardından farklı sorular gündeme geldi. Üniversite öğrencilerinin yeni gündemi KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih. Her ayın belirli günlerinde TC Kimlik Numaralarına göre KYK bursu ya da kredisi alacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden edinecekleri bankamatik kartları ile paralarını çekebilecek. Peki, KYK ne zaman yatacak? KYK kart sorgulama nasıl yapılır?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet'e yaptığı özel açıklamada Filistinli Muhammed Dahlan'ın kırmızı kategoriye alınacağını söyledi. Peki "Orta Doğu'nun Kiralık Katili" olarak tanınan Muhammed Dahlan kimdir?