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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29 Ekim 2019 - 12:42,

Müge Boz canlı yayında açıkladı: Bebeğin cinsiyetini öğrenmiyoruz çünkü...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Müge Boz konuk oldu. Hamileliğinde son aya giren ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söyledi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Müge Boz konuk oldu. Hamileliğinde son aya giren ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söyledi.

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İşte Müge Boz’un açıklamalarından satır başları…

Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim.

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Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu.

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Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor.

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Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik.

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Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar.

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Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim.

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