Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde korkunç gerçek: Üç parçaya böldüler
Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın son bölümünde korkunç bir itiraf geldi. Tutuklu olan Zeynep'in yengesi Hatice Ergül’den cinayetle ilgili korkunç açıklamalar geldi. Elbay'ın kanlarını temizlediği iddia edilen Zeynep Ergül, cesedin üç parçaya bölündüğünü söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Üç yıl önce kaybolan ve Müge Anlı'da dosyası yeniden açılan Mehmet Muharrem Elbay cinayeti aydınlatılmaya devam ediyor. Beş kişinin tutuklandığı cinayete ilgili son açıklamalar ailenin gelininden geldi. Katillerden biri kardeşi, biri ise kocası olan Hatice Ergül’ün açıklamaları kan dondurdu. Katillerin Mehmet Elbay'ı öldürdükten sonra üç parçaya bölüp parçaları ayrı yere gömdüklerini ifade eden Hatice Ergül, katillerin hepsinin Kuran-ı Kerim'e el bastığını söyledi. Peki, Mehmet Muharrem Elbay olayı nedir?
2
Geçtiğimiz hafta 3 yıl önce kayıp olduğu düşünülen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından başta Cahit Ergül olmak üzere olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlıların tutuklanmasına rağmen cinayeti araştırmaya devam eden Müge Anlı, serbest bırakılan Zeynep Ergül yeniden programa katılmıştı. 26 Aralık tarihli bölümde Zeynep Ergül’ün yeniden tutuklandığı ortaya çıktı.
Bir izleyicinin verdiği bilgiler ve yaptığı yönlendirme sonucunda Zeynep Ergül’ün kömürlüğünde Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3
ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.
Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.