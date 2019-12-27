Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde korkunç gerçek: Üç parçaya böldüler





ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ



Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.



Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.