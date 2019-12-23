Müge Anlı Avukat Rahmi Özkan’ın torununun hastalığıyla ilgili açıklama yaptı
Avukat Rahmi Özkan’ın torunu 13 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü avukatın torununun ölümüyle ilgili bir açıklama da çalışma arkadaşı Müge Anlı’dan geldi. Rahmi Özkan’ın bir süre aralarında olamayacağını söyleyen Anlı, ‘Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı…’ dedi. Peki, Avukat Rahmi Özkan’ın torunu neden hayatını kaybetti.
Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Deha Uğur Özkan için eğitim gördüğü TED koleji de baş sağlığı mesajı yayımladı.
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'nın resmi sayfasından yapılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
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