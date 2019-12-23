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23 Aralık 2019 - 14:15,

Müge Anlı Avukat Rahmi Özkan’ın torununun hastalığıyla ilgili açıklama yaptı

Avukat Rahmi Özkan’ın torunu 13 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü avukatın torununun ölümüyle ilgili bir açıklama da çalışma arkadaşı Müge Anlı’dan geldi. Rahmi Özkan’ın bir süre aralarında olamayacağını söyleyen Anlı, ‘Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı…’ dedi. Peki, Avukat Rahmi Özkan’ın torunu neden hayatını kaybetti.

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Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Deha Uğur Özkan için eğitim gördüğü TED koleji de baş sağlığı mesajı yayımladı.

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TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'nın resmi sayfasından yapılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı programa ara veren Rahmi Özkan ile ilgili açıklamada bulundu. Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini söyleyen Müge Anlı; “Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok. Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin.” Dedi

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Prof. Dr. Arif Verimli de aynı programda yer aldığı Rahmi Özkan'a şu mesajı gönderdi: “Buradan ben de Rahmi Bey ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Hayatın en büyük acılarından biri. Rahmi Abiciğim tekrar başında sağ olsun. Murat kardeşim başın sağ olsun.”

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