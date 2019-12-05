Mucize filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek?

MUCİZE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığında çekilen film, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini anlatıyor. Aziz ve Mızgin, film boyunca hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor. Dram türündeki film, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.