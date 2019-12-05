Mucize filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek?
Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Mucize 2’nin vizyona girmesi için geri sayım devam ederken filmin ilki televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 2015 yılında vizyona giren Mucize filmi gerek konusu gerekse oyuncularıyla yayınlandığı dönemde oldukça konuşulmuştu. Peki, Mucize filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek?
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1
"Mucize" Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi. Filmde, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor. 1960’lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut’un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişiyle başlıyor.
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Başrollerinde filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’ün de yer aldığı Mucize’nin ilk filminde baş karakter Aziz’i Mert Turak canlandırıyor. Mert Turak’a başrolde Talat Bulut, Seda Tosun, Ali, Sürmeli, Meral Çetinkaya, Şenay Gürler eşlik ediyor. Ayrıca kadroda; Büşra Pekin, Tansel Öngel, Cezmi Baskın, Erdem Yener yer alıyor.
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Mucize filminin çekimleri Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi. Filmde İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman’a bağlı bir köyden görüntüler yer alıyor.
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MUCİZE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığında çekilen film, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini anlatıyor. Aziz ve Mızgin, film boyunca hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor. Dram türündeki film, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.