Mucize Doktor fragmanı neden yayınlanmadı? Mucize Doktor yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.