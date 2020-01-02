Mucize Doktor fragmanı neden yayınlanmadı? Mucize Doktor yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Fox Tv yayın akışında yer alan Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Otizmli bir doktorun yaşadıklarını anlatan perşembe dizisi Mucize Doktor en son 26 Aralık Perşembe günü izleyicilerle buluşmuştu. Son bölüm final sahnesinden bu yana Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Mucize Doktor fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
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Farklı konusuyla zaman zaman sosyal medyaya da konu olan Mucize Doktor her hafta perşembe günleri izleyicileriyle buluşuyor. En son 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor'un yeni bölümü de bu hafta da bekleniyordu. Ancak Fox Tv yayın akışında olmasına rağmen Mucize Doktor yeni bölüm fragmanının olmaması farklı soruları gündeme getirdi. Peki, Mucize Doktor yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
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Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Mucize Doktor oldu. Yayın akışında yer alan Mucize Doktor'un tekrar bölümü yayınlanacak. Ali ve Nazlı arasındaki yeni gelişmeleri merak edenler, bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Mucize Doktor yeni bölümü 9 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek.
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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.
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Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.