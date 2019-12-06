Mucize 2'nin galasına ünlü akını

Duru, ayağa kalktı ve bu filmde de oynadı. Sevgili Duru eğer sen olmasaydın, böyle bir film gerçekten olmayacaktı. Ben bunu senin için yazdım. Burada gördüğün bütün oyuncu ağabeylerin ve ablaların senin için oynadı. Sen de verdiğin sözü tuttun, ayağa kalktın. İsterim ki bütün insanlara umut ol” dedi.