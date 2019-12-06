Mucize 2'nin galasına ünlü akını

“Mucize 2: Aşk” önceki akşam Uniq Hall’de ilk kez izleyici ile buluştu.
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Mahsun Kırmızıgül ve film oyuncularının tam kadro katıldığı galaya sanat dünyasının ünlü isimleri de büyük ilgi gösterdi.
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österim öncesi soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül heyecanlı olduğunu belirterek “3.5 yıllık maraton benim için bugün sona eriyor. Söz bundan sonra seyircide” dedi.
Bir önceki filmi 4 milyona yakın izleyiciyle ulaşan sanatçı, “Bu da çok iyi bir film oldu. Umarım gişede de hak ettiği yeri alır” ifadelerini kullandı.
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DURU İÇİN YAPTIM
wn sendromlu çocuğu rol veren sanatçı, “Bu insanlar kusurlu, engelli, sakat ya da özürlü değil. Bence bu insanlar, özel insanlar. Biz ekip olarak bu insanların yanındayız. Zaten bu film de bizim için bir sosyal sorumluluk projesi. Bazen yüreğiniz acıyacak, gözleriniz dolacak ama en önemlisi, düşüneceksiniz. Biz bunu vadediyoruz” dedi.
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Kırmızığül, serinin ilk filmi “Mucize”nin ardından İzmit’ten 5 yaşında fizik tedavisini reddeden engelli bir çocuğun annesinin yolladığı videonun ikinci film için ilhan kaynağı olduğunu söyledi: “O videoda, bizim ana karakterimiz olan Aziz’e bir mesajı vardı. ‘Aziz Ağabey, Mahsun Ağabey, size söz veriyorum, fizik tedaviyi kabul edeceğim ve en yakın zamanda ayağa kalkacağım’.
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Duru bende bir pencere açtı. Aslında devam filmini düşünmüyordum. Bana şunu söylüyordu aslında, Aziz’in nasıl yürüdüğünü, nasıl ayağa kalktığını, anlat bize.” Videoyu izledikten sonra Duru’yla telefonda konuştuğunu dile getiren Kırmızıgül, “Ben senin için bu filmin ikincisini yazacağım. Sen de bana söz ver, ayağa kalkacaksın, dedim.
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Duru, ayağa kalktı ve bu filmde de oynadı. Sevgili Duru eğer sen olmasaydın, böyle bir film gerçekten olmayacaktı. Ben bunu senin için yazdım. Burada gördüğün bütün oyuncu ağabeylerin ve ablaların senin için oynadı. Sen de verdiğin sözü tuttun, ayağa kalktın. İsterim ki bütün insanlara umut ol” dedi.
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Filmde ‘Aziz’ karakterini canlandıran Mert Turak, “Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Ayda Aksel, Şenay Gürler ile neredeyse Türk sinemasıyla çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. 140’ı aşkın Down sendromlu arkadaşımızla çalıştık. Beraber oynadık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Benim için çok büyük bir deneyim oldu. Herkesi bekliyoruz” dedi.
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Bizim insanımızı anlatıyor
Filmi izleyenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İmamoğlu, “Kırmızıgül’ün bir özelliği var. Anadolu’yu, bizim insanımızı, bizim olaylarımızı anlatıyor. Bir filmin ders çıkarılan bir ruhu olunca ben daha çok benimsiyorum. O bakımdan değerli” dedi.
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Oğlum gibi
Galaya katılan Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül’e övgüler yağdırdı: “Mahsun’u biz sadece müzisyen, yorumcu olarak biliyorduk. Meğer bu hüneri varmış. Sinemada gerçekten büyük başarılara imza atıyor. Harikalar yaratıyor. Mahsun’u oğlum gibi severim. Başarılar diliyorum. Kutluyorum kendisini.”
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Gel hayatım
Galaya katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Defne Samyeli’den kısa süre önce ayrılan ünlü komedyen, kırmızı halıda objektiflerin karşısına tek başına geçti. Sağ kolunu kaldırıp “Gel hayatım” diyen Yılmaz, boşluğa sarılarak poz verdi.
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ENTERESAN BİRİ
Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan’ın geçen ocak ayında yapılan “Organize İşler: Sazan Sarmalı”nın galasına gitmişti. Erdoğan da Mahsun Kırmızıgül’ü özel gecesinde yalnız bırakmadı. Yılmaz Erdoğan, “Hepimiz iyi arkadaşlarız. Birbirimize böyle günlerde destek vermemiz çok güzel. İnşallah hep böyle devam ederiz. Mahsun’un sinemasını çok beğeniyorum. Çok enteresan biri. Her filmde biraz daha gelişme kaydeden, çok önemli işler yapıyor. Umarım gişe başarısı iyi olur” diye konuştu.
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Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül galaya kız arkadaşı Mina Ceran’la katıldı.