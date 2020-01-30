MTV ödeme 2020 için son günler! GİB MTV hesaplama ve taksitli ödeme ekranı!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işlemi için artık son günlere girildi. Araç sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu ocak ayı MTV taksiti, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden kolayca hesaplanabiliyor. Aracın motor büyüklüğü ve yaşına göre değişkenlik gösteren 2020 MTV ödemeleri, GİB internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi vergi dairesi aracılığıyla da tamamlanabiliyor. Peki, GİB.gov.tr üzerinden kredi kartı ile MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkına merakla araştırılan bazı bilgiler
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MTV ödeme ekranı için kolay bir arayüz hazırlayan İnteraktif Vergi Dairesi, kullanıcı girişi yapmayı gerektirmeden MTV ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir. MTV ödeme ekranının haricinde hesaplama gibi ekranlar da yer almaktadır. Peki, kredi kartı ya da banka kartı ile taksitli MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) MTV ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler
GİB MTV 2020 ÖDEME İŞLEMİ
Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilen MTV 2020 ödeme işlemi, birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. GİB internet sitesi üzerinden dOcak-Temmuz ve Temmuz-Ocak olmak üzere iki taksit olarak ödenebilen MTV, dilenirse vergi daireleri üzerinden de yatırılabilecek.
İşte, GİB MTV ödeme 2020 ekranı girişi ve ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler...
Devamını görmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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MTV 2020 ÖDEME
MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir.Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.