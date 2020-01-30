MTV ödeme 2020 için son günler! GİB MTV hesaplama ve taksitli ödeme ekranı!

MTV ödeme ekranı için kolay bir arayüz hazırlayan İnteraktif Vergi Dairesi, kullanıcı girişi yapmayı gerektirmeden MTV ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir. MTV ödeme ekranının haricinde hesaplama gibi ekranlar da yer almaktadır. Peki, kredi kartı ya da banka kartı ile taksitli MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) MTV ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler



GİB MTV 2020 ÖDEME İŞLEMİ



Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilen MTV 2020 ödeme işlemi, birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. GİB internet sitesi üzerinden dOcak-Temmuz ve Temmuz-Ocak olmak üzere iki taksit olarak ödenebilen MTV, dilenirse vergi daireleri üzerinden de yatırılabilecek.



İşte, GİB MTV ödeme 2020 ekranı girişi ve ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler...



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