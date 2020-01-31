MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMTV borcu sorgulama ve kredi kartıyla MTV 2020 ödeme ekranı!
GeriEkonomi MTV borcu sorgulama ve kredi kartıyla MTV 2020 ödeme ekranı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 17:09, /

MTV borcu sorgulama ve kredi kartıyla MTV 2020 ödeme ekranı!

MTV ödeme ekranı için son güne girildi. Araç sahiplerinin ödemesi gereken tutar, internet üzerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı ve bankalar aracılığıyla da ödenebilecek. MTV 2020 ödeme ekranı ya da bankalar aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirecek olan sürücüler, dilerlerse 2020 yılının ikinci taksidinin ödemesini de tamamlayabilecek. Peki, MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Araç sahiplerini ilgilendiren 2020 MTV 1. taksit ödemelerini belirlenen tarihlere ödeyip gecikme faizinden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, MTV ödemelerini nasıl yapılacağını araştırıyor. MTV ödeme ekranı için kolay bir arayüz hazırlayan İnteraktif Vergi Dairesi, kullanıcı girişi yapmayı gerektirmeden MTV ödeme işlemlerini gerçekleştiriliyor. MTV ödeme ekranının haricinde hesaplama gibi ekranlar da yer alıyor. İşte, 2020 MTV hesaplama ve GİB taksitli ödeme ekranı.

GİB MTV 2020 ÖDEME İŞLEMİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işlemi için artık son günlere girildi. Araç sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu ocak ayı MTV taksiti, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden kolayca hesaplanabiliyor. Aracın motor büyüklüğü ve yaşına göre değişkenlik gösteren 2020 MTV ödemeleri, GİB internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi vergi dairesi aracılığıyla da tamamlanabiliyor.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilen MTV 2020 ödeme işlemi, birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. GİB internet sitesi üzerinden Ocak-Temmuz ve Temmuz-Ocak olmak üzere iki taksit olarak ödenebilen MTV, dilenirse vergi daireleri üzerinden de yatırılabilecek.

İşte, GİB  MTV ödeme 2020 ekranı girişi ve ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler...

Devamını görmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2MTV 2020 ÖDEME

MTV 2020 ÖDEME

MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.

Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.

Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.

T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

Lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

3

Karşısınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.

MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.

Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.

Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.

MTV 2020 ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

4MTV 2020 HESAPLAMA

MTV 2020 HESAPLAMA

MTV 2020 hesaplama işlemini aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "Hesaplamalar" butonunun altında yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Burada taşıt değeri, ilk iktisabı, motor silindir hacmi, araç tipi, aracın yaşı gibi değerleri girerek 2020 MTV taksit tutarınızı öğrenebilirsiniz.

MTV 2020 HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5ÇALINAN ARAÇLARDA MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR

ÇALINAN ARAÇLARDA MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir.Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi