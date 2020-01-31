MTV borcu sorgulama ve kredi kartıyla MTV 2020 ödeme ekranı!

1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Araç sahiplerini ilgilendiren 2020 MTV 1. taksit ödemelerini belirlenen tarihlere ödeyip gecikme faizinden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, MTV ödemelerini nasıl yapılacağını araştırıyor. MTV ödeme ekranı için kolay bir arayüz hazırlayan İnteraktif Vergi Dairesi, kullanıcı girişi yapmayı gerektirmeden MTV ödeme işlemlerini gerçekleştiriliyor. MTV ödeme ekranının haricinde hesaplama gibi ekranlar da yer alıyor. İşte, 2020 MTV hesaplama ve GİB taksitli ödeme ekranı.



GİB MTV 2020 ÖDEME İŞLEMİ



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işlemi için artık son günlere girildi. Araç sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu ocak ayı MTV taksiti, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden kolayca hesaplanabiliyor. Aracın motor büyüklüğü ve yaşına göre değişkenlik gösteren 2020 MTV ödemeleri, GİB internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi vergi dairesi aracılığıyla da tamamlanabiliyor.



Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilen MTV 2020 ödeme işlemi, birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. GİB internet sitesi üzerinden Ocak-Temmuz ve Temmuz-Ocak olmak üzere iki taksit olarak ödenebilen MTV, dilenirse vergi daireleri üzerinden de yatırılabilecek.



İşte, GİB MTV ödeme 2020 ekranı girişi ve ödeme işlemi hakkında detaylı bilgiler...



Devamını görmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.