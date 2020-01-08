MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? MSÜ 2020 başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) düzenlenecek. Söz konusu sınav için başvuru ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.