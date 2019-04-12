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MS hastası ünlü oyuncu: Bana itaat etmeyen bir bedenim var!

"Bacaklarımı dikkatlice kontrol ederek pantolonumu giydirdi, tişörtümü başımın üstünden geçirip gyidirdi, montumun düğmelerini ilikledi ve omuzuna dayanıp ayakta durmamı sağladı."

Hürriyet Haber
12.04.2019 - 15:07 | Son Güncelleme:
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MS hastası ünlü oyuncu: Bana itaat etmeyen bir bedenim varNext

Rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan ünlü oyuncu Selma Blair yakalandığı hastalığı sosyal medya sayfasından takipçilerine böyle duyurmuştu. Uzun bir aradan sonra elinde bastonuyla ilk kez kırmızı halıya çıktığı Oscar töreninde gözyaşlarına boğulsa da Blair, hayatına yeni bir düzen verip hastalığıyla mücadele ediyor.

BACKGRID USA 

Etiketler: selma blair , MS , multipl skleroz

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