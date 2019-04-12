MS hastası ünlü oyuncu: Bana itaat etmeyen bir bedenim var!

Rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan ünlü oyuncu Selma Blair yakalandığı hastalığı sosyal medya sayfasından takipçilerine böyle duyurmuştu. Uzun bir aradan sonra elinde bastonuyla ilk kez kırmızı halıya çıktığı Oscar töreninde gözyaşlarına boğulsa da Blair, hayatına yeni bir düzen verip hastalığıyla mücadele ediyor.
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