Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | MPİ Sayısal Loto çekilişi tamamlandı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Merakla beklenen çekiliş sonrası, bin 277'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...