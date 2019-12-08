Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | MPİ Sayısal Loto çekilişi tamamlandı

Sayısal Loto'nun 7 Aralık 2019 tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Çekilişin tamamlanması ile birlikte, binlerce şans oyunu tutkunu Sayısal Loto kuponlarını sorgulamaya başladı. Gözler şimdi büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı rakamlarda. İşte, bin 277'nci hafta Sayısal Loto sonuçları...
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Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Merakla beklenen çekiliş sonrası, bin 277'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...
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Heyecanla beklenen bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinin ardından, bin 277'nci hafta Sayısal Loto sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan rakamlar MPİ tarafından ilan edildi.
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Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 10 - 11 - 13 - 31 - 46