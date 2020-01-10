Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2020 borç sorgulama ve borç ödeme nasıl yapılır?

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri ile ilgili MTV borcu nasıl ödenir ve MTV ödemelerinde son gün ne zaman sorularının cevaplarını araştırıyorlar. MTV ödemeleri 1 Ocak tarihi ile başladı. MTV ödemelerinin ilk taksidi Ocak ayında yapılacak ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.



Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV için araştırmalar yeni yıla birlikte hız kazandı. MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. İşte, 2020 MTV ödeme tarihleri...

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

YENİ TAŞIT ALANLAR MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDER?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

MTV BORCU ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu taşıtlar vergisi borç ödemeleri Ocak ayı boyunca ödenebiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilir.

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.