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25 Aralık 2019 - 08:00,

'Montumuz yok, üşüyoruz' diyen Kader'e Eda ablasından yardım... Eda Ece'den örnek davranış

Etiler trafiğinde karşısına çıkan küçük Kader, Eda Ece’ye duygu yüklü anlar yaşattı. Ailesiyle birlikte kağıt toplayan çocuğun haline üzülen ünlü oyuncu, onu ve abisini alışverişe götürdü.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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DURUMUMUZ KÖTÜ, ÜŞÜYORUZ

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, önceki gün Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğuyla tanıştı.

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Kader’in “Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla” sözlerinden çok etkilenen ünlü oyuncu, onu ve abisi Kenan Ali’yi alışverişe götürerek mont aldı.

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Aileye para yardımı da yapan Ece, daha sonra bir kağıda telefon numarasını yazarak Kader’e verdi.

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YARDIMI GİZLİ YAPARIM

Oyuncunun yardımı bu kadarla da sınırlı kalmadı. Ailenin babası, kağıt toplamakta kullandıkları aracın lastiğinin çıktığını söyledi.

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Yakındaki taksi durağına giden Ece, buradaki bir taksiciden yardımcı olmasını rica etti. Oyuncu, muhabirlerin “Sizi yardım projelerinde görmemiştik” sözlerine şöyle karşılık verdi:

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“Ben daha çok bu tarz yardımlar yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni!”

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Kader, Eda Ece’nin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Yardım istedim, mont aldı. Lastiğimizin takılmasına yardım etti. Bana numarasını da verdi, ‘İhtiyacın olduğunda ara’ dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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