'Montumuz yok, üşüyoruz' diyen Kader'e Eda ablasından yardım... Eda Ece'den örnek davranış

Kader, Eda Ece’nin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Yardım istedim, mont aldı. Lastiğimizin takılmasına yardım etti. Bana numarasını da verdi, ‘İhtiyacın olduğunda ara’ dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim.”