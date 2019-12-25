'Montumuz yok, üşüyoruz' diyen Kader'e Eda ablasından yardım... Eda Ece'den örnek davranış

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, önceki gün Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğuyla tanıştı.
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Kader’in “Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla” sözlerinden çok etkilenen ünlü oyuncu, onu ve abisi Kenan Ali’yi alışverişe götürerek mont aldı.
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Aileye para yardımı da yapan Ece, daha sonra bir kağıda telefon numarasını yazarak Kader’e verdi.
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YARDIMI GİZLİ YAPARIM
Oyuncunun yardımı bu kadarla da sınırlı kalmadı. Ailenin babası, kağıt toplamakta kullandıkları aracın lastiğinin çıktığını söyledi.
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Yakındaki taksi durağına giden Ece, buradaki bir taksiciden yardımcı olmasını rica etti. Oyuncu, muhabirlerin “Sizi yardım projelerinde görmemiştik” sözlerine şöyle karşılık verdi:
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“Ben daha çok bu tarz yardımlar yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni!”
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Kader, Eda Ece’nin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Yardım istedim, mont aldı. Lastiğimizin takılmasına yardım etti. Bana numarasını da verdi, ‘İhtiyacın olduğunda ara’ dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim.”