Mitinge geldiler bunu hiç düşünmediler!

Kırıkale'de, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışa, CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin mitingi için toplandıkları meydanda yakalananlar, sığınacak yer ararken, ıslanan çocuklar ise ambulansta kurulandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.