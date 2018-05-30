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    Mitinge geldiler bunu hiç düşünmediler!

    Kırıkale'de, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışa, CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin mitingi için toplandıkları meydanda yakalananlar, sığınacak yer ararken, ıslanan çocuklar ise ambulansta kurulandı.

    Erhan GÖĞEM- Gökhan CEYLAN/KIRIKKALE, (DHA)
    30.05.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:
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    Mitinge geldiler bunu hiç düşünmedilerNext

    Kırıkkale kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yarım saat sürdü.

    Etiketler: Kırıkkale , miting , sağanak yağış , gündem

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