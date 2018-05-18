Miting alanına akın ettiler

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı.
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