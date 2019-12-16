Miss World 2019'un birincisi belli oldu! Türkiye'den Simay Rasimoğlu dereceye girdi mi?
MISS World 2019’un (Dünya Güzellik Yarışması) finali önceki gün Londra’da düzenlendi.
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Yarışmanın birincisi, Jamaika’dan katılan 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon, tacını yeni kraliçeye devretti.
Fotoğraflar: AFP
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Singh, Twitter’da genç kızlara seslendi: “Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin.” Yarışmada ikincilik Fransa’nın, üçüncülük ise Hindistan’ın oldu.
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Para ödülü de kazanan Toni-Ann Singh, aynı zamanda dünyayı gezecek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.
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Benim için onurdu
Türkiye’yi temsil eden Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu ise dereceye giremedi. Rasimoğlu, “Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için onurdu. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor” dedi.