Miss World 2019'un birincisi belli oldu! Türkiye'den Simay Rasimoğlu dereceye girdi mi?

Benim için onurdu



Türkiye’yi temsil eden Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu ise dereceye giremedi. Rasimoğlu, “Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için onurdu. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor” dedi.