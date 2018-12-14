Ne gece ama! Tara podyuma böyle çıktı

Tayland'ın Bangkok kentinde 17 Aralık'ta yapılacak olan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasının finali yaklaştıkça heyecan da arttı. Güzeller dün de önce mayo ile sonra da gece kıyafetleri ile podyuma çıktı.
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