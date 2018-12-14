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Ne gece ama! Tara podyuma böyle çıktı

Tayland'ın Bangkok kentinde 17 Aralık'ta yapılacak olan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasının finali yaklaştıkça heyecan da arttı. Güzeller dün de önce mayo ile sonra da gece kıyafetleri ile podyuma çıktı.

FOTOĞRAFLAR: AFP

Hürriyet Haber
14.12.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:
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Ne gece ama Tara podyuma böyle çıktıNext

Yarışma öncesi yapılan bu ön hazırlık geçişinde Tara Devries, pembe bir mayo ile bej rengi bir gece elbisesi giydi. Genç kız güzelliği ve şıklığıyla göz doldurdu.

FOTOĞRAFLAR: AFP

Etiketler: tara devries

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