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Mısırcı ile sıkı pazarlık

Daha önce giydiği 244 bin TL değerindeki montuyla çok konuşulan Faruk Sabancı, Bebek’te bir seyyar satıcıdan mısır alırken objektife takıldı. Yaklaşık 15 dakika pazarlık yapan Sabancı, mısırları indirimli almayı başardı.

Deniz BOY
25.05.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:
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Mısırcı ile sıkı pazarlıkNext

Faruk Sabancı, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Mısır satan seyyar satıcıyı görünce mola veren Sabancı, mısır tezgahının başında satıcıyla sıkı bir pazarlığa girişti.

Etiketler: gazete haberi

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