Mısırcı ile sıkı pazarlık

Daha önce giydiği 244 bin TL değerindeki montuyla çok konuşulan Faruk Sabancı, Bebek’te bir seyyar satıcıdan mısır alırken objektife takıldı. Yaklaşık 15 dakika pazarlık yapan Sabancı, mısırları indirimli almayı başardı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.