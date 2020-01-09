Miray istediği için mi menajeri ile ayrıldı? Kubilay Aka'dan iddialara yanıt
Kubilay Aka'nın geçtiğimiz yaz ayrıldığı sevgilisi Miray Daner ile barıştığı, barış şartı olarak da menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Kubilay Aka iddialara yanıt verdi.
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Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.
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Ayrılık uzun sürmedi. Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.
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Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.
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Kubilay Aka, iddialarla ilgili olarak 2. Sayfa programına konuştu:
"Ben iş ilişkilerine hiçbir zaman bir başkasını karıştırmadım. Ne ailemi, ne bir başkasını... Evet, doğrudur. Ufuk Bey ile iş ilişkimize devam etmeme kararı aldık. Fikir ayrılıklarımız var, anlaşmazlıklar var. Bunların doğrultusunda ben böyle bir karar aldım. Dostluğumuzun ilerlemesi için böyle bir karar aldım."
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Kubilay Aka, barışla ilgili sorulara da yanıt verdi:
"Miray Hanım ile hiçbir zaman düşman olmadık. Olmayacağız da... Kendisi çok değerlidir... Arkadaşlık, dostluk bakidir. Böyle bir şey yok, henüz... Kendi kendime de gelin güvey olmayayım. "