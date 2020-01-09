Miray istediği için mi menajeri ile ayrıldı? Kubilay Aka'dan iddialara yanıt

Kubilay Aka, iddialarla ilgili olarak 2. Sayfa programına konuştu:



"Ben iş ilişkilerine hiçbir zaman bir başkasını karıştırmadım. Ne ailemi, ne bir başkasını... Evet, doğrudur. Ufuk Bey ile iş ilişkimize devam etmeme kararı aldık. Fikir ayrılıklarımız var, anlaşmazlıklar var. Bunların doğrultusunda ben böyle bir karar aldım. Dostluğumuzun ilerlemesi için böyle bir karar aldım."