Miray Daner ile Kubilay Aka ayrılığa dayanamadı... İşte barışın şartı!

"Ufuk bana “Vatanım Sensin" dizisindeki dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim. O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim."