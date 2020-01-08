Miray Daner ile Kubilay Aka ayrılığa dayanamadı... İşte barışın şartı!
Kubiley aka ile Miray Daner ayrılığa dayanamadı. Miray Daner'in şartını kabul eden Kubilay Aka, sevgilisinin gönlünü geri kazandı...
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Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; ayrılık uzun sürmedi. Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.
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Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek discoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.
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MENAJER İLE YOLLAR AYRILDI
Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.
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KUBİLAY'I O KEŞFETMİŞTİ!
Kubilay verdiği bir röportajda menajeri Ufuk Ergin'in kendisini nasıl keşfettiğini anlatmıştı...
"Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi."
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"Ufuk bana “Vatanım Sensin" dizisindeki dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim. O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim."
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Kubilay Aka Miray Daner ile ayrılık haberini “Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın" sözleriyle duyurmuştu.