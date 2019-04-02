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Miraç Kandili'ne özel en güzel ve farklı kandil mesajları
Bugün Miraç kandili. İslam'a göre Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gün olarak bilinen Miraç Kandili dualar ve dileklerle geçiyor. Miraç Kandili'nde sevdiklerinden uzakta olup sevdiklerinin kandillerini mesaj ile kutlamak isteyenler için en güzel kandil mesajlarını derledik. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek uzakta olan aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın Miraç Kandili'ni kutlayabilirsiniz. İşte, Miraç Kandili'ne özel en güzel ve farklı kandil mesajları...
Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Miraç Kandili'nde müminler ibadetlerin yanı sıra kandil mesajlarını araştırıyor. Miraç Kandili gününe özel mesajları yazımızdan seçip sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.
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