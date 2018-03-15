Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

Mina Başaran ve Sinem Akay’ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi’nden alındı. Mina Başaran’ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay’ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran’ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.
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