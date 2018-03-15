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    Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

    Mina Başaran ve Sinem Akay’ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi’nden alındı. Mina Başaran’ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay’ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran’ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:
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    Mina Başaranın babası gözyaşlarına boğuldu...Next

    Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine çevrildi.

    Etiketler: Mina Başaran , Sinem Akay , cenaze , gündem
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