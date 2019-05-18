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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18 Mayıs 2019 - 09:48,

Mimarlık eğitimi aldığım yıllar! Onu tanıdınız mı?

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.

Fotoğraflar: Instagram

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Usta sanatçı Erol Evgin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Evgin ‘tbt’ notuyla yayınladığı bu karenin altına 'mimarlık eğitimi aldığım yıllar...' notunu düştü.

3

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma 'Erol Bey yıllar sizi değiştirmiş' yorumları yapıldı.

4

ŞÖHRET ONLARI ÖYLE DEĞİŞTİRDİ Kİ

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.

Fotoğraflar: Instagram

5

Mustafa Ceceli gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

6

Henüz 21 yaşındayken çekildiği bu fotoğrafı; '17 sene öncesinden öz hakiki #tbt. Roland XP-50 klavyem ve tüplü monitörüm! Bir sene sonra bütün hayatının değişeceğinden habersiz...' notuyla paylaştı. Ceceli'nin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

7

Sahne,sinema ve televizyon projeleri ile her daim ses getirmeyi başaran bu iki usta ismi tanıdınız mı?

8

Fotoğraftaki iki genç kız Işıl yücesoy ve Güven Hokna'nın ta kendisi... Yücesoy, siyah beyaz fotoğrafı "Canım Güven Hokna... Nasıl geçti bu yıllar Allah aşkına?" notu ile Instagram'da paylaştı.

9

Şovmen Beyazıt Öztürk, yılla önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

10

Beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Üniversite yılları :) Eskişehire selamlar:) porsuk cafe:))öğretmenler gününüz kutlu olsun:))"

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar gençlik yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şu sıralar Recep İvedik 6 filmi için kollarını sıvayan Şahan Gökbakar, 20 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını ve bugüne ait bir fotoğrafını birleştirip sosyal medya hesabından '20 yıl önce, 20 yıl sonra...' notuyla paylaştı.

13

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Şahan Bey hiç değişmemişsiniz, aynısınız' yorumları yapıldı.

14

Bunlar günümüz sinema ve müzik dünyasının genç kuşak ünlüleri. Ama aradan geçen 5 ya da 10 yıl içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki. İşte genç ünlülerin şaşırtan değişimi.

15

Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık eşinden boşanan ve şu sıralar adı ünlü bir iş adamı ile aşk dedikodularına karışan bu ismi tanıdınız?

FOTOĞRAF: INSTAGRAM

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Fotoğraftaki kişi Emina Jahovic'in ta kendisi... Jahovic yıllar önce çekilen fotoğrafını 'Erkek çocuğuydum' notuyla Instagram'da paylaştı.

17

Ünlü oyuncu ortaokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıyabildiniz mi?

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Fotoğraftaki kız çocuğu şu sıralar 'Çocuklar Duymasın' dizisi ile ekranlarda olan Pınar Altuğ'un ta kendisi!

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Altuğ, fotoğrafını "Buyrun size #tbt ortaokul yıllarımdan #SaintBenoit " notu ile yayınlandı.

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Oyuncu Ezgi Mola gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mola'yı görenler 'yıllar sana yaramış' yorumunda bulundu.

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Sevilen oyuncu Ezgi Mola 1997 yılında çekildiği bu fotoğrafını ' 1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz ütülürdü... Ütmüştüm' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Hayranları Mola'nın fotoğrafının altına 'Ezgi Hanım yıllar size yaramış, bu haliniz de çok tatlı' yorumunda bulundu.

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En son 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde başrol oynayan Deniz Çakır'ın geçmiş yıllara ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

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Sevilen oyuncu Deniz Çakır'ın fan sayfalarının paylaştığı fotoğrafa ilgi büyük oldu. Şu anki görüntüsünden çok farklı olan Çakır'ı sevenleri tanımakta zorlandı.

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Sevenleri Deniz Çakır'ın fotoğrafının altına 'Değişimin böylesi herkese nasip olmaz' yorumunda bulundu.

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En son Fazilet 'Hanımın Kızları' dizisinde 'Yasin' karakterini canlandıran genç oyuncu İdris Nebi Taşkan'ın ergenlik dönemine ait fotoğrafı olay oldu.

Fotoğraflar : Instagram

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2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu İdris Nebi Taşkan ergenlik dönemine ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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Bir dönem saçlarını sıfıra vuran genç oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Şimdilerde genç kızların gözdesi olan Taşkan'ın ergenlik dönemine ait fotoğrafına 'Evrime inanın, saç insanı çok değiştiriyor' yorumları yapıldı.

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Burak Özçivit'in 2005 yılında katıldığı Best Model yarışmasından fotoğrafları ortaya çıktı.

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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı. Yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi objektiflere böyle yansıdı.

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FOTOĞRAFLARI ÇÖPTEN ÇIKTI, 1 YIL SONRA BİRİNCİ OLDU!

Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı.

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Yarışmanın sonucunda ''Gelecek Vaat Eden Model' olarak seçilen Burak Özçivit 2005 yılında katıldığı yarışmada ise birinci olmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ sadece şimdilerde değil gençliğinde de yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyormuş belli ki...

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Beren Saat'in büyük değişimi...

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Değişime saçlarından başlayan Kenan Doğulu'nun gençlik hali...

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Bakışları hiç değişmeyen Demet Akalın.

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Sesiyle tanınan Hadise şimdilerde ise güzelliği ve tarzıyla anılıyor.

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Hazal Kaya da büyüdükçe güzelleşen oyuncularımızdan...

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Son zamanlarda 'Yeni Gelin' dizisiyle ekranlarda olan Mustafa Avkıran instagram hesabı üzerinden eski bir fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...

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Şu anki görüntüsünden çok farklı olan ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı.

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Ünlü oyuncunun "1987 Küçük Prens; ilk tiyatro yönetmenliğim... yol arkadaşım Naz Erayda ile ilk işimiz..." notuyla paylaştığı fotoğraf görenlere değişimin böylesi dedirtti.

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Gençlik fotoğrafıyla son fotoğrafları arasında bir hayli düşündüren şarkıcımız Murat Dalkılıç.

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Yıllar Serenay Sarıkaya'yı daha da güzelleştirdi...

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Megastar'ın kariyerine ilk başladığı zamanlardaki bu fotoğrafı görenleri şaşırtıyor.

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