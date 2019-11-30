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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
Haber: Mustafa AKIN - Kamera: Kaan ÜLKER / (DHA)  / Drone görüntüleri ve fotoÄŸraflar: Serdar AltÄ±ntepe /(DHA)
30 KasÄ±m 2019 - 10:16,

Milyonluk safkanlar, binlerce kiÅŸiye istihdam saÄŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye'de at yarÄ±ÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 9 hipodrom kullanÄ±lÄ±yor. Hipodromlarda bulunan at pansiyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli il ve ilÃ§elerdeki haralarda bakÄ±mlarÄ± yapÄ±lan milyon TL'ye kadar Ã§Ä±kan deÄŸerdeki safkanlar iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 350 bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. En bilinen ve en Ã§ok kullanÄ±lan hipodromlardan biri olan Veliefendi Hipodromu'nda pistlerin yanÄ± sÄ±ra ekÃ¼ri haralarÄ±, at pansiyonlarÄ±, apranti okulu, at hastanesi, rehabilitasyon merkezi ve vatandaÅŸlar iÃ§in piknik alanÄ± da bulunuyor.

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TÃ¼rkiye'deki 9 hipodromda toplam 350 bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor bu da yaklaÅŸÄ±k 1.5 milyon kiÅŸiye aÅŸ veriyor. Seyisler, aprantiler, jokeyler, gÃ¼venlik elemanlarÄ±, temizlikÃ§iler, veterinerler, kondisyonerler (kronometre tutanlar), kameraman, fotoÄŸrafÃ§Ä±, elektronikÃ§i derken; nalbanta kadar uzanan yelpazede herkes iÅŸlerini bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â

2HÄ°PODROMDA MESAÄ° 04.00TE BAÅžLIYOR

HÄ°PODROM'DA MESAÄ° 04.00'TE BAÅžLIYOR

Milyonluk safkanlar iÃ§in hipodromlarda mesai gece 04.00'te baÅŸlÄ±yor. Gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda atlar antrenmanlara Ã§Ä±kÄ±yor ve baÅŸta seyisler, antrenÃ¶rler ile kondisyonerler olmak Ã¼zere hummalÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlÄ±yor. Atlar, antrenÃ¶rler tarafÄ±ndan belirlenen ÅŸekilleriyle antrenmanlarÄ±nÄ± yapÄ±yor. Antrenman sonrasÄ± en az Her atÄ±n stili farklÄ±. BazÄ± atlar gezinti yapmakla yetiniyor, bazÄ±larÄ± kenter, bazÄ±larÄ± galop Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar antrenÃ¶r ve at sahiplerinin yanÄ± sÄ±ra kondisyoner adÄ± verilen kronometreciler tarafÄ±ndan da takip ediliyor. AtlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok yakÄ±ndan takip edip, onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± sprintleri, galop Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± not eden kondisyonerler dereceleri bÃ¼lten, gazete ve at yarÄ±ÅŸÄ± programlarÄ±na aktararak kamuyu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸ oluyorlar.Â 

3KONDÄ°SYONER Ä°RFAN UMUT: ATLARIN KARAKTERÄ°NÄ°, HUYUNU Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDEN DOLAYI BÄ°ZÄ°M GÃ–RÃœÅžLERÄ°MÄ°Z NET OLUYOR

KONDÄ°SYONER Ä°RFAN UMUT: "ATLARIN KARAKTERÄ°NÄ°, HUYUNU Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDEN DOLAYI BÄ°ZÄ°M GÃ–RÃœÅžLERÄ°MÄ°Z NET OLUYOR"

40 yÄ±la yakÄ±n bir zamandÄ±r bu iÅŸin iÃ§inde olan ve 25 sene yarÄ±ÅŸ spikerliÄŸi yaptÄ±ktan sonra kondisyonerliÄŸe geÃ§iÅŸ yapan Ä°rfan Umut, Cuma gÃ¼nleri sprint, pazar gÃ¼nleri ise uzun galoplarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. TuttuklarÄ± notlar ile yarÄ±ÅŸ bÃ¼ltenleri, gazeteler ve televizyonlardaki yarÄ±ÅŸ programlarÄ±na aktardÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ä°rfan Umut, "YarÄ±ÅŸ severlerimizi en iyi ÅŸekilde burada atlarÄ±n idman durumlarÄ±nÄ± bildirmek iÃ§in Ã¼zerimize aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶revi uzun sÃ¼redir hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde aksettiriyoruz. Fikir oluÅŸturuyorlar, gÃ¶rÃ¼ÅŸ meselesi. AtlarÄ±n bazÄ±larÄ± tek baÅŸÄ±na iÅŸ yapÄ±yor bazen yapamÄ±yor. Bu nedenden dolayÄ± deÄŸerlendirme yapÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ atlarÄ±n karakterini, huyunu Ã§ok iyi bildiÄŸimizden dolayÄ± bizim gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz net oluyor" dedi.

4KONDÄ°SYONER FARUK DEMÄ°R: IÅžIKLAR YANMADAN 03.30 GÄ°BÄ° BURAYA GELÄ°YORUZ

KONDÄ°SYONER FARUK DEMÄ°R: "IÅžIKLAR YANMADAN 03.30 GÄ°BÄ° BURAYA GELÄ°YORUZ"

25 senedir kondisyoner olarak gÃ¶rev yapan Faruk Demir, sabahÄ±n erken saatlerinde Veliefendi'ye geldiklerini dile getirerek, "IÅŸÄ±klar yanmadan 03.30 gibi buraya geliyoruz. Bu iÅŸten keyif almak lazÄ±m. Keyif alÄ±rsan bu iÅŸi yaparsÄ±n alamazsan yapamazsÄ±n. Saat 09.30'a kadar buradayÄ±z, idmanlar o zamana kadar sÃ¼rer. Bizim iÅŸimiz yarÄ±ÅŸ severlere bir ÅŸeyler gÃ¶stermek. Bir faydamÄ±z olsun, onlara yardÄ±mcÄ± olmak istiyoruz" diye konuÅŸtu.

5ANTRENÃ–R ÃœMÄ°T BEKMEZCÄ°: CUMA VE PAZAR GÃœNLERÄ° ATLARIN DURUMLARI DAHA NET GÃ–RÃœNÃœYOR

ANTRENÃ–R ÃœMÄ°T BEKMEZCÄ°: "CUMA VE PAZAR GÃœNLERÄ° ATLARIN DURUMLARI DAHA NET GÃ–RÃœNÃœYOR"

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk adÄ±na 1927 yÄ±lÄ±ndan beri aralÄ±ksÄ±z dÃ¼zenlenen TÃ¼rk yarÄ±ÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n derbisi olan Gazi KoÅŸusu'nu 2007 yÄ±lÄ±nda kazanan Inspector adlÄ± safkanÄ±n antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ãœmit Bekmezci, "Sabah 04.00 civarÄ±nda baÅŸlÄ±yor. TribÃ¼nde yerimizi alÄ±yoruz. Ä°Ã§erde de idman devam ediyor, iÃ§erde de bulunduÄŸumuz zamanlar oluyor. Cuma ve Pazar gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu iÃ§in ekseriyetle tribÃ¼nlerden atlarÄ±n kondisyonlarÄ±nÄ± ve form durumlarÄ± daha net gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sesi, nefesi, binen jokeyleri bu ÅŸekilde takip ediyoruz" dedi.Â

6ATLARI HAZIRLAMANIN Ã‡EÅžÄ°TLÄ° YOLLARI VAR

"ATLARI HAZIRLAMANIN Ã‡EÅžÄ°TLÄ° YOLLARI VAR"

Ãœmit Bekmezci, yarÄ±ÅŸa katÄ±lacak atlarÄ±n hazÄ±rlanmalarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli yollarÄ± olduÄŸunu dile getirerek, "Kan tablosu bile bize bunu gÃ¶sterebiliyor. Binek yapan, akÅŸamlarÄ± gezintide, sabahlarÄ± tribÃ¼nde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yoruz. Saat 04.00 gibi binek ve yedeÄŸe Ã§Ä±kÄ±yorlar, onlarÄ± da takip ediyoruz. Bu ÅŸekilde devam ediyor" diye konuÅŸtu.

7AYLIK 6-7 BÄ°N TL HARCAMA GEREKÄ°YOR

"AYLIK 6-7 BÄ°N TL HARCAMA GEREKÄ°YOR"

Ãœmit Bekmezci, atlar iÃ§in aylÄ±k en az 6-7 bin TL civarÄ±nda bir harcama gerektiÄŸini dile getirerek, "Bu koÅŸan bir atsa eÄŸer, kaydÄ±, nakliyesi, seyis maaÅŸÄ±, pansiyon kirasÄ±, SGK'sÄ±, toplam 7 bin lira civarÄ±nda maliyeti var. AtÄ±n saÄŸlÄ±k problemlerine gÃ¶re Ã¼stÃ¼ne de Ã§Ä±kabiliyor, altÄ±na da inebiliyor bu durum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

8SEYÄ°S SEYHAN YILDIRIM: ATLAR DA FUTBOLCULAR GÄ°BÄ° SPORCU

SEYÄ°S SEYHAN YILDIRIM: "ATLAR DA FUTBOLCULAR GÄ°BÄ° SPORCU"

Budunalp adlÄ± safkanÄ±n seyisliÄŸini yapan Seyhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atlarÄ±n da futbolcular gibi sporcu olduÄŸunun altÄ±na Ã§izerek, her pistte koÅŸabildiklerini belirterek, "Ã‡im, kum seÃ§me Ã¶zelliÄŸi yok. Nereyi gÃ¶sterirsek hayvanlar orada koÅŸar" dedi.Â Seyhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Budunalp'e yapÄ±lan tedavi ile ilgili olarak ise "SoÄŸuktan yapÄ±lmÄ±ÅŸ, dandon arÄ±zasÄ± olmuÅŸ bir atÄ±mÄ±z. O yÃ¼zden istikrarlÄ± koÅŸmuyor. AcÄ±sÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda koÅŸabiliyor."

9SABAH BÄ°R AKSÄ°LÄ°K OLUP OLMADIÄžINI KONTROL EDÄ°YORUZ

"SABAH BÄ°R AKSÄ°LÄ°K OLUP OLMADIÄžINI KONTROL EDÄ°YORUZ"

Sabah Velifendi'ye geldikten sonra ahÄ±rda bulunan atÄ±n yanÄ±na gelip saÄŸÄ±nÄ± solunu kontrol ederek bir aksilik olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± baktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Seyhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ÅžiÅŸme olur, topallama olur, onun dÄ±ÅŸÄ±nda yemini yememiÅŸse bakÄ±yoruz. Onu antrenÃ¶rÃ¼ne bilgilendiriyoruz, ondan sonra verilen saate gÃ¶re 30-45 dakika gezintisini yaptÄ±ktan sonra idmana gidiyor. Ä°dmandan 3 saat sonra da olabilir bu seyislik yapanlarÄ±n veya antrenÃ¶rlerin verdiÄŸi talimata gÃ¶re deÄŸiÅŸen bir sÃ¼re" diye konuÅŸtu.

10VÄ°TAMÄ°NLER ADALE TUTULMASI, KEMÄ°K VE EKLEM AÄžRILARINDA VERÄ°LÄ°YOR

"VÄ°TAMÄ°NLER ADALE TUTULMASI, KEMÄ°K VE EKLEM AÄžRILARINDA VERÄ°LÄ°YOR"

AtlarÄ±n durumuna gÃ¶re yem verildiÄŸini aktaran Seyhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Tay ayrÄ±, yarÄ±ÅŸ koÅŸan atÄ±n ayrÄ±, ondan sonra idmanda ciddi olmuÅŸsa, galop yapmÄ±ÅŸsa daha farklÄ± yem veriliyor. Yemin iÃ§inde sarÄ±msak, Ã¼zÃ¼m, elma, havuÃ§, maydanoz bulunuyor, bazÄ± atlara kaynatÄ±p da veriliyor. Vitamin olarak ayrÄ±yeten var, o da belli gÃ¼nlerde veriliyor. Vitaminler adale tutulmasÄ±, kemik, eklem aÄŸrÄ±larÄ±nda veriliyor.Â

11SEYÄ°S ZEKÄ° GÃœNDÃœZELÄ°: SABAH 6DAN 9A KADAR ANTRENMAN YAPILIYOR

SEYÄ°S ZEKÄ° GÃœNDÃœZELÄ°: "SABAH 6'DAN 9'A KADAR ANTRENMAN YAPILIYOR"

Hasaltun adlÄ± safkanÄ±n seyisliÄŸini yapan Zeki GÃ¼ndÃ¼zeli, sabah 06:00'da iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "08.30-09.00'da bitiyor. Sabah eyerini vuruyoruz, tÄ±marÄ±nÄ±, bineÄŸini yapÄ±yor. Ä°dmana gidip idmanÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra tekrar geri gelip tÄ±marÄ±nÄ± yapÄ±p iÃ§eri Ã§ekiyoruz. Jokeylerin idman saatine gÃ¶re ayarlÄ±yoruz" dedi.

12ANTRENÃ–R AYDIN DEMÄ°RKIRAN: SABAHLARI Ã–NCELÄ°KLE BEDEN SAÄžLIÄžINA BAKILIR

ANTRENÃ–R AYDIN DEMÄ°RKIRAN: "SABAHLARI Ã–NCELÄ°KLE BEDEN SAÄžLIÄžINA BAKILIR"

Ä°dman jokeyliÄŸinin ardÄ±ndan antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸe geÃ§iÅŸ yapan AydÄ±n DemirkÄ±ran, "Saat 04.00 gibi sahaya geliyoruz. Ä°lk yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey atÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na gidip ayak kontrolÃ¼, yemeÄŸini yemiÅŸ mi bunlara bakarÄ±z, Ã¶ncelikle beden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lÄ±r. EÄŸer herhangi bir ÅŸey yoksa normal ÅŸekilde eyerleyip, 30 dakika gezintimizi yapÄ±p, sonradan vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼kseltip sahaya gitmek ve sahada normal idmanÄ±nÄ± yapmaktÄ±r. Bu kenter olur, o gÃ¼nkÃ¼ idman programÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. EÄŸer sprinti varsa sprinti, galobu varsa galobu" dedi.

13ÅžU AN ELÄ°MÄ°ZDE Ã‡OK BÃœYÃœK Ä°MKANLAR VAR

"ÅžU AN ELÄ°MÄ°ZDE Ã‡OK BÃœYÃœK Ä°MKANLAR VAR"

Normal atlar iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k iÅŸin ahÄ±rda bittiÄŸini ifade eden AydÄ±n DemirkÄ±ran, "Ä°dmandan sonra gÃ¼zel bir dinlenme, dinlenmesinden sonra gÃ¼zel bir yemleme olur, sakin bir ÅŸekilde onu en iyi ÅŸekilde tutmak gerekir. Åžu an elimizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k imkanlar var. Avrupa yemi, katkÄ± maddeleri, mineraller. Meyve olarak Ã§ok deÄŸerli meyveler veriyoruz. Elma, Ã¼zÃ¼m, havuÃ§. Ã‡ok Ã§ok Ã§eÅŸit meyveler ve yemler veriyoruz. Ezme, yulaf" diye konuÅŸtu.

14YARIÅž ATLARI Ä°Ã‡Ä°N 6-7 KÄ°LO YEM VERÄ°LÄ°YOR

"YARIÅž ATLARI Ä°Ã‡Ä°N 6-7 KÄ°LO YEM VERÄ°LÄ°YOR"

AydÄ±n DemirkÄ±ran, yarÄ±ÅŸ atlarÄ± iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k ortalama 6-7 kilo yem verildiÄŸini ifade ederek, "Taylar iÃ§in ise 4-5 kilo yem veriliyor. Ä°dmana girdikten sonra bu kilosu artar. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bu bÃ¶yledir. Normalde 3 Ã¶ÄŸÃ¼n vardÄ±r. Bunu sabah kahvaltÄ±sÄ± olarak bir yarÄ±m, Ã¶ÄŸlen 2 kilo ve akÅŸam da 3-3,5 kilo olarak veririz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

15HAKAN CANTINAZ: TÃœRKÄ°YEDE YAKLAÅžIK 300 BÄ°N AÄ°LE BU SEKTÃ–RDEN Ä°ÅžÄ°NÄ°, AÅžINI, EKMEÄžÄ°NÄ° KAZANIYOR

HAKAN CANTINAZ: "TÃœRKÄ°YE'DE YAKLAÅžIK 300 BÄ°N AÄ°LE BU SEKTÃ–RDEN Ä°ÅžÄ°NÄ°, AÅžINI, EKMEÄžÄ°NÄ° KAZANIYOR"

40 yÄ±ldÄ±r atÃ§Ä±lÄ±k dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde yer alan TAY TV Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hakan CantÄ±naz, hipodromlarÄ±n Ã¶nemli bir istihdama sahip olduÄŸunu vurgulayarak, "TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 300 bin aile bu sektÃ¶rden iÅŸini, aÅŸÄ±nÄ±, ekmeÄŸini kazanÄ±yor diyebilirim. Sizler de gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z sabahÄ±n Ã§ok erken saatlerinde, 3-3 buÃ§ukta baÅŸlÄ±yor burada hayat ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Yemcisi, otÃ§usu, jokeyi, idman jokeyi, nalbantÄ±, nakliyecisi bunun yanÄ± sÄ±ra atÃ§Ä±lÄ±k sadece hipodromlardan ibaret deÄŸil, yetiÅŸtiricilik de atÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n parÃ§asÄ±. Haralarda Ã§alÄ±ÅŸan seyisler, antrenÃ¶rler bunlarÄ±n hepsi Ã¼lke ekonomisine ciddi anlamda bir kaynak yaratÄ±yorlar. Bana gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli kaynaklarÄ±ndan biri burasÄ± ve Ã§ok ciddi istihdam yaratÄ±yor. Ortalama bir ailenin 4 kiÅŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde 300 bin aile ki bunu ortalama olarak gÃ¶rÃ¼yoruz, yaklaÅŸÄ±k 1 buÃ§uk milyon kiÅŸiye yakÄ±n istihdam var" dedi.

16GECE 3-3 BUÃ‡UK GÄ°BÄ° SEYÄ°SLER AHIRLARINA GELMEYE BAÅžLARLAR VE Ã‡ALIÅžACAK OLAN ATLARINI HAZIRLARLAR

"GECE 3-3 BUÃ‡UK GÄ°BÄ° SEYÄ°SLER AHIRLARINA GELMEYE BAÅžLARLAR VE Ã‡ALIÅžACAK OLAN ATLARINI HAZIRLARLAR

TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n hipodromlarda saat gibi Ã§alÄ±ÅŸan bir sistem olduÄŸunu dile getiren Hakan CantÄ±naz, "Burada hayat gece saat 3-3 buÃ§uk gibi baÅŸlar ve akÅŸam saatlerine hatta bazen gece yarÄ±sÄ±na kadar devam ediyor. Zira bazen solunum problemli safkanlar oluyor onlarla beraber olma durumunda kalan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oluyor. Gece 3-3 buÃ§uk gibi seyis arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ahÄ±rlarÄ±na gelmeye baÅŸlarlar ve Ã§alÄ±ÅŸacak olan atlarÄ±nÄ± hazÄ±rlarlar. Bu hazÄ±rlÄ±klar nedir? Ã–ncelikli olarak ahÄ±ra girdikten sonra atÄ±na ÅŸÃ¶yle bir bakar Ã§Ã¼nkÃ¼ atla en Ã§ok beraber olan kiÅŸi seyistir. Seyis kardeÅŸlerimiz bu sahanÄ±n ciddi emekÃ§ileridir ki ailelerinden Ã§ok zaman zaman atlarÄ±yla birlikte olurlar. Zira Ã§oÄŸu gurbete gelmiÅŸ durumdalar buraya, atlarÄ±yla farklÄ± ÅŸehirlerden gelen kardeÅŸlerimiz de var. AtÄ±na bakar, atÄ±nda herhangi bir problem var mÄ±, eli ayaÄŸÄ± saÄŸlam mÄ±, idmana Ã§Ä±kmasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± var mÄ± buna bakarlar. ArdÄ±ndan da eÄŸer hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoksa antrenÃ¶rÃ¼ne bilgi verir 'atta hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok, Ã§alÄ±ÅŸabilir' ÅŸeklinde. Daha sonra tÄ±marÄ±nÄ± yapar, eyerini vurur, akÅŸamdan yem bÄ±rakmÄ±ÅŸ mÄ± ona bakar Ã§Ã¼nkÃ¼ saÄŸlÄ±klÄ± bir atsa verilen yemi tamamen yer ama yem bÄ±rakmÄ±ÅŸ o at idmana Ã§Ä±kmaz herhangi bir saÄŸlÄ±k probleminin olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek, tabii burada antrenÃ¶rÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ de Ã§ok Ã¶nemlidir. Daha sonra sizin de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi atlar buraya gezinti alanÄ±na gelirler, bu alanda da idman Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaparlar, biraz kaslarÄ±nÄ± Ä±sÄ±tÄ±rlar. Sonra da idman jokeyi veya yarÄ±ÅŸ jokeyi, bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli koÅŸularda yarÄ±ÅŸta binecek jokeyin kendisi gelir idmanÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±r. Ä°dman jokeyleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak gelirler, atlarÄ±nÄ± alÄ±rlar, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlar ve gÃ¶rdÃ¼kleri herhangi bir problem var mÄ± rapor verirler at sahiplerine. Bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoksa o at yarÄ±ÅŸa deklare olur" diye konuÅŸtu.

17BÄ°R ATIN Ä°KÄ° YARIÅžININ ARASINDA MÄ°NÄ°MUM 21 GÃœN OLMALI

"BÄ°R ATIN Ä°KÄ° YARIÅžININ ARASINDA MÄ°NÄ°MUM 21 GÃœN OLMALI"

TÃ¼rkiye'deki atÃ§Ä±lÄ±k ile dÃ¼nyadakinin arasÄ±nda bir bir fark olduÄŸunu kaydeden Hakan CantÄ±naz, Ã¼lkemizde daha sÄ±k yarÄ±ÅŸ koÅŸulduÄŸunu belirterek, "Fakat benim kiÅŸisel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m, genelde bu iÅŸin duayenlerinden, bÃ¼yÃ¼klerimizden. Bir atÄ±n iki yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda minimum 21 gÃ¼n olmalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama tabii 4-5 gÃ¼nde koÅŸan atlar da var. AslÄ±nda bu atÄ±n kendi isteÄŸiyle ilgili olan bir ÅŸey. BazÄ± atlar, sporcu nasÄ±l enerjisini bir ÅŸekilde harcamak ister, at da bakar. AntrenÃ¶r de bakar, at hakikaten koÅŸmak istiyor mu, kondisyonu yerinde mi diye. Buna gÃ¶re daha sÄ±k aralÄ±klarla koÅŸabiliyorlar ama ortalama ayda 2-3 yarÄ±ÅŸ koÅŸuluyor TÃ¼rkiye'de. Ama aÃ§Ä±k yarÄ±ÅŸ atlarÄ± dediÄŸimiz sÄ±nÄ±f koÅŸularÄ±nÄ± koÅŸan atlarÄ± tabii biraz daha sakÄ±nÄ±yorlar. Onlar kazanÃ§larÄ± ve klaslarÄ± itibarÄ±yla her koÅŸuya giremiyorlar. DolayÄ±sÄ±yla onlar da senede 7-8 yarÄ±ÅŸla sezonu bitirtebiliyorlar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

18HÄ°PODROMLAR SADECE AT KOÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L, BÄ°LÄ°YORSUNUZ REHABÄ°LÄ°TASYON MERKEZLERÄ° DE VAR

"HÄ°PODROMLAR SADECE AT KOÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L, BÄ°LÄ°YORSUNUZ REHABÄ°LÄ°TASYON MERKEZLERÄ° DE VAR"

Hipodromlar ile ilgili bilinenin aksine bir durum olduÄŸunu dile getiren Hakan CantÄ±naz, yarÄ±ÅŸ gÃ¼nleri ailelerin hipodromlarÄ± doldurduÄŸunu ifade ederek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ä°stanbul Veli Efendi Hipodromu'nun hemen arkasÄ±nda ailelerin gÃ¼nÃ¼n her saatinde gelip spor yapabileceÄŸi, pikniklerini yapabilecekleri, oturup temiz hava alabilecekleri sosyal alanlar mevcut. Bana gÃ¶re burasÄ± Ä°stanbul'un en ferah kalmÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k alanlarÄ±ndan bir tanesi. Bunun yanÄ± sÄ±ra hipodromlar sadece at koÅŸmak iÃ§in deÄŸil, biliyorsunuz ki hipodromlarda rehabilitasyon merkezleri de var. Engelli kardeÅŸlerimiz iÃ§in TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n (TJK) hipodromlarda aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu rehabilitasyon merkezleri var. Â Buralarda da saÄŸlÄ±k problemi olan kardeÅŸlerimiz rehabilite ediliyor, atlara biniyor, atlarla birlikteliklerinde saÄŸlÄ±klarÄ±nda Ã§ok ciddi geliÅŸmeler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz, bu da bizi hakikaten sevindiriyor. Â Bu anlamda hipodromlarÄ±n sadece erkeklerin geldiÄŸi, erkek dominant bir alan deÄŸil, ailelerin de gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla gelebilecekleri, vakit geÃ§irebilecekleri, sosyalleÅŸebilecekleri bir alan olarak gÃ¶rebiliriz. Tabii sadece hipodromlarda deÄŸil ekranlarda da Ã§ok ciddi bir yarÄ±ÅŸ izleyici sÃ¶z konusu. TÃ¼rkiye'de at yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere ulaÅŸtÄ±ran iki kanal var TAY TV ve TJK TV olmak Ã¼zere. Burada yapÄ±lan Ã§eÅŸitli programlarla da atÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸ severlere sevdirmeye, onlarÄ± buraya davet etmeye ve Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

19JOKEY SELÃ‡UK AKBULAT: Ã‡OK YOÄžUN BÄ°R TEMPODA Ã‡ALIÅžIYORUZ

JOKEY SELÃ‡UK AKBULAT: "Ã‡OK YOÄžUN BÄ°R TEMPODA Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Veliefendi Hipodromu'nda Ortega olarak tanÄ±nan jokey SelÃ§uk Akbulat, kendisi iÃ§in gÃ¼nÃ¼n gece Ã¼Ã§ buÃ§ukta baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sekiz buÃ§uÄŸa doÄŸru iÅŸlerinin bittiÄŸini sÃ¶yledi. Akbulut, "YarÄ±ÅŸÄ±mÄ±z varsa eve gidiyorum, istirahatime dikkat ediyorum, kahvaltÄ±mÄ± yapÄ±yorum. AkÅŸam tekrar yarÄ±ÅŸ olduÄŸu zaman ona geliyoruz, yarÄ±ÅŸ yoksa da istirahatime dikkat ediyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ sabah Ã§ok erken kalkÄ±yorum ve Ã§ok yoÄŸun bir tempoda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz burada, o yÃ¼zden dinÃ§ gelmemiz lazÄ±m. GÃ¼nÃ¼n tersine hareket ediyoruz, gece 3 buÃ§ukta baÅŸlÄ±yoruz" dedi.

20HASTA FENERBAHÃ‡ELÄ°YÄ°M

"HASTA FENERBAHÃ‡ELÄ°YÄ°M" Â Â

SelÃ§uk Akbulat, kendisine konulan Ortega lakabÄ± ile ilgili olarak, "Ben hasta FenerbahÃ§eliyim, Ortega gibi de biraz oynarÄ±m. O sene FenerbahÃ§e'ye geleceÄŸi zaman ben Ã§ok gelmesini istiyordum, hocamÄ±z Cemal Kurt da FenerbahÃ§eliydi. Zaten okulda da 5 tane SelÃ§uk vardÄ±, karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorduk. Hocam da 'SelÃ§uk'larÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz, senin adÄ±n Ortega olsun' dedi" diye konuÅŸtu.SelÃ§uk Akbulat, jokeyliÄŸin deÄŸiÅŸik standardÄ±nda yemek yediÄŸini ve yediklerinin kendisine pek yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "HiÃ§ dikkat etmiyorum, gece de yiyorum ama benim metabolizmam almÄ±yor, hÄ±zlÄ± hareket ediyorum, bol bol yÃ¼rÃ¼yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

21YAZIN AYRI KIÅžIN AYRI KIYAFETLER GÄ°YÄ°YORUZ

"YAZIN AYRI KIÅžIN AYRI KIYAFETLER GÄ°YÄ°YORUZ"

Ä°dmanlarda ve galoplarda antrenÃ¶rlerin atÄ±n belirli dereceler iÃ§erisinde hareket etmesini istediklerini dile getirerek, "ÅžaÅŸÄ±rmamak iÃ§in istenilen dereceleri kronometre ile tutuyoruz. Ä°dmanda eldivenimiz, kamÃ§Ä±mÄ±z, saatimiz, kaskÄ±mÄ±z oluyor. YaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman yaÄŸmurluk oluyor, yazÄ±n da kÄ±yafetler deÄŸiÅŸiyor. Ã‡izmemiz kÄ±ÅŸÄ±n plastik olurken yazÄ±n biraz daha dÃ¼z taban ayakkabÄ±lar giyiyoruz, ben ÅŸahsen Ã¶yle yapÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.

22JOKEY Ä°BRAHÄ°M KAYA: GÃœN GECEDEN BAÅžLIYOR

JOKEY Ä°BRAHÄ°M KAYA: "GÃœN GECEDEN BAÅžLIYOR"

GÃ¼nÃ¼n geceden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan idman jokeyi Ä°brahim Kaya, "Gece 3 buÃ§uk, 4 gibi baÅŸlÄ±yoruz, 9-10 gibi de iÅŸimiz bitiyor. Haliyle 1-2 saat istirahat dÃ¶nemimiz baÅŸlÄ±yor, ondan sonra gÃ¼nlÃ¼k aktivitelere geÃ§iyoruz. Biz bir nevi ekspertiz gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yoruz, atta herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸu zaman antrenÃ¶re iletiyoruz, onlar da veterinerle istiÅŸare yapÄ±p durumu deÄŸerlendiriyor. Herhangi bir mÃ¼dahale gerektiÄŸinde yapÄ±lÄ±yor" dedi.

23JOKEY ORHAN DEMÄ°RKIRAN: BOLD PÄ°LOT FÄ°LMÄ°NDEN SONRA HÄ°PODROMLARA OLAN ALGI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

JOKEY ORHAN DEMÄ°RKIRAN: "BOLD PÄ°LOT FÄ°LMÄ°NDEN SONRA HÄ°PODROMLARA OLAN ALGI DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

Veliefendi Hipodromu'nda Ã§ekimi yapÄ±lan Bold Pilot filminin Ã§ok etki ettiÄŸini sÃ¶yleyen idman jokeyi Orhan DemirkÄ±ran, algÄ±nÄ±n Ã¶ncelerde daha farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hipodroma artÄ±k eÅŸ ve Ã§ocuklarla gelinmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Orhan DemirkÄ±ran, "Genel olarak erkek izleyici yoÄŸun olsa da birÃ§ok kiÅŸi ailesiyle gelmiÅŸti. Ben Ã§ok mutlu oldum, o kadar kalabalÄ±ktÄ± ki oturamadÄ±m bile, o kadar yoruldum o gÃ¼n, yemek yiyecek yer bile bulamadÄ±m ama hiÃ§ ÅŸikayetÃ§i deÄŸilim. O kadar gÃ¼zel ve muhteÅŸemdi ki Ã§ok hoÅŸuma gitti, filmin buna yÃ¼zde yÃ¼z etkisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Filmin iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in de Ã§ok mutluyum, yÃ¶netmenim ve Hakan aÄŸabeyin bize verdiÄŸi desteklerden dolayÄ± Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Ã‡ok mutlu oldum, benim iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir ÅŸey, hayatÄ±mda Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Ä°nsanlar 'seni de Bold Pilot'da gÃ¶rdÃ¼k, Ã§ok gÃ¼zel oynamÄ±ÅŸsÄ±n' gibi ÅŸeyler dedi, bu beni onore etti. Bu filmin TJK'ya Ã§ok ÅŸey kattÄ±ÄŸÄ±na eminim, keÅŸke TJK da bu konuda bize biraz daha ilgi gÃ¶sterebilse ama olsun. DediÄŸimiz gibi biz elimizden geleni yaptÄ±k, film de Ã§ok gÃ¼zel bir izlenme sayÄ±sÄ± buldu. Ben Ã§ok mutluyum, Ã§eken ve yÃ¶neten arkadaÅŸlar dahil herkesin mutlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bize birÃ§ok ÅŸey kattÄ±, en azÄ±ndan buradaki hayatlarÄ±n gerÃ§ekten bizim hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir noktasÄ± olduÄŸunu birÃ§ok insan gÃ¶rdÃ¼. Biz burada sadece at koÅŸturmuyoruz, bu sadece 1 buÃ§uk dakika deÄŸil biz onlarla 1 buÃ§uk, 2 ay geÃ§iriyoruz. Yeri geliyor taylarla 9-10 ay geÃ§iriyoruz oraya hazÄ±rlayana kadar. Bekliyoruz ki hazÄ±rlansÄ±n, hani bir Ã§ocuÄŸun olur Ã¼niversitede kepini atar ya, atÄ±n da ilk yarÄ±ÅŸÄ± bizim iÃ§in Ã¶yledir. MuhteÅŸem bir ÅŸey, biz yaz geldiÄŸinde Ã§im yarÄ±ÅŸlarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda taylarÄ±mÄ±z koÅŸacak diye heyecanlanÄ±yoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da belirttiÄŸi gibi biz sabahÄ±n 3 buÃ§uÄŸunda kalkÄ±yoruz, ben buraya gelirken hiÃ§bir zaman 'of' demiyorum. Her zaman 'Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r, sevdiÄŸim iÃ§in yapÄ±yorum' diyorum, az kazanayÄ±m, Ã§ok kazanayÄ±m hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. Ben buraya gelince keyif alÄ±yorum, arkadaÅŸlarÄ±m da eminim keyif alÄ±yordur.Â  Ben her zaman 3 buÃ§ukta kalkÄ±yorum, 10'a yakÄ±n at Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum" dedi.Â

24ATLAR BÄ°ZÄ°M RAPORLARIMIZ DOÄžRULTUSUNDA HASTANEYE GÄ°DÄ°LÄ°YOR

"ATLAR BÄ°ZÄ°M RAPORLARIMIZ DOÄžRULTUSUNDA HASTANEYE GÄ°DÄ°LÄ°YOR"

AtlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p rapor verdiÄŸini ve en ufak bir sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶rdÃ¼klerinde hemen yetkili kiÅŸi ile irtibat kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Orhan DemirkÄ±ran, "Zaten bizim raporlarÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda hastaneye gidiliyor ve mutlaka bir problem Ã§Ä±kÄ±yor. GerÃ§ekten bir atÄ± koÅŸturmak Ã§ok zor ama ekibi bulduÄŸunuz zaman at da biraz iyiyse inanÄ±lmaz ÅŸeyler oluyor. HiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z at dÃ¼ÅŸÃ¼nemeyeceÄŸiniz yerlere geliyor, Ã§ocuk gibi, Ã§ocuÄŸunuzun bÃ¼yÃ¼mesini gÃ¶rmek gibi. Her atÄ±n koÅŸmasÄ± ayrÄ± bir zevk, bazÄ±larÄ± hÄ±zlÄ± bazÄ±larÄ± yavaÅŸ koÅŸabiliyor. Ä°nsanlarÄ±n yarÄ±ÅŸ kazandÄ±-kaybetti diye bir algÄ±sÄ± var, Ã¶yle bir ÅŸey yok. Ä°nsan her gÃ¼n, her sabah aynÄ± uyanmaz, atlar da Ã¶yledir. Her gÃ¼n aynÄ± olmaz, bir gÃ¼n performansÄ± iyidir, diÄŸer gÃ¼n kÃ¶tÃ¼ olur, bilemezsin. AÄŸÄ±zlarÄ± yok, biz onlarÄ±n aÄŸÄ±zlarÄ± ve elleri olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimizden geldiÄŸi kadar yarÄ±ÅŸ severlere atlarÄ±mÄ±zÄ± iyi hazÄ±rlayÄ±p, iyi bir ÅŸekilde koÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bazen beÄŸeniyor, bazen kÄ±zÄ±yorlar ama dediÄŸim gibi her spor dalÄ± bÃ¶yledir. Futbolcu da kÃ¶tÃ¼ olabilir ama biz iki kiÅŸiyiz hem at hem de Ã¼stÃ¼ndekiyiz. Ä°ki kiÅŸi birden spor yapÄ±yor, bu Ã§ok zor bir ÅŸey. Her ÅŸey gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar kolay deÄŸil, jokey arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum, jokey olmak zor. Kilosu tutacak, ata binecek, yarÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak, at kaybedecek, laf yiyecek, yeri geliyor padokta bakÄ±yorum baÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorlar, jokeyin hiÃ§bir suÃ§u yok. Benim atÄ±m da kÃ¶tÃ¼ koÅŸuyor zaten, kabahati atta buluyoruz jokeyde bulacak bir ÅŸey yok. Jokey ister her zaman kazanmak, kimse kaybetmek istemez. O yÃ¼zden ben yarÄ±ÅŸ severlerimizin biraz daha iyi niyetli dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini isterim Ã§Ã¼nkÃ¼ burada kÃ¶tÃ¼ niyet yok" diye konuÅŸtu.

25JOKEY METÄ°N HAMEDÄ°: Ä°DMAN PROGRAMIMA GÃ–RE ATLARIMI Ã‡ALIÅžTIRIYORUM

JOKEY METÄ°N HAMEDÄ°: "Ä°DMAN PROGRAMIMA GÃ–RE ATLARIMI Ã‡ALIÅžTIRIYORUM"

Metin Hamedi ise "O sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde bazen karÅŸÄ±ya gidiyor kayÄ±tta koÅŸacak olan atlarÄ±ma bakÄ±yorum. Onun haricinde saat 9 buÃ§uk, 10'a kadar idmandayÄ±m. Ä°dman programÄ±ma gÃ¶re atlarÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum, atlarÄ±mÄ±n galoplarÄ± varsa onlarÄ± yapÄ±yorum. Gerek antrenÃ¶rlerimizi bazen bizi Ã§ok beÄŸenenler diyor ki 'gel atÄ±n var mÄ±?', onlarÄ±n atlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, rapor verip, atlarÄ±na da binme imkanÄ±mÄ±z oluyor. Bir gÃ¼nÃ¼mÃ¼z bÃ¶yle geÃ§iyor" dedi.Jokeyin bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼ anlatan Metin Hamedi, "Ã‡oÄŸunluÄŸu idmana Ã§Ä±kar, idmanda gÃ¼nÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirir. Bizim sabah idmanÄ±mÄ± 4-5 gibi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ve eve saat 10-11 gibi vardÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uyur dinlenir, ailesiyle vakit geÃ§irir, mekanik atta zaman geÃ§irir, sinema olsun, kitap okuma olsun boÅŸ zamanlarÄ±mÄ±zda bu tarz ÅŸeylerle vakit geÃ§iriyoruz" diye konuÅŸtu.Â 

26JOKEYLÄ°ÄžÄ° TAVSÄ°YE EDÄ°YORUM

"JOKEYLÄ°ÄžÄ° TAVSÄ°YE EDÄ°YORUM"

JokeyliÄŸi tavsiye ettiÄŸini dile getiren Metin Hamedi, "HayvanlarÄ± Ã§ok sevmeniz lazÄ±m ama atlar Ã§ok baÅŸka bizim iÃ§in, Ã§ok hisli hayvanlar. Gelmelerini tavsiye ederim. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak iÃ§in Ã¶nce bir eÄŸitimden geÃ§iyorsunuz, iki senelik Apranti Okulu eÄŸitiminden geÃ§iyorsunuz. Bu sÃ¼reÃ§te size TJK gelen kardeÅŸlerimize, biz de dahil maddi anlamda ve yer anlamÄ±nda yardÄ±mcÄ± oluyor. Zaten okul yatÄ±lÄ± olduÄŸu iÃ§in bu konuda hiÃ§bir sorun yaÅŸamÄ±yorlar, aileler evlatlarÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶nderebilirler. Onun haricinde iki senelik eÄŸitim sonrasÄ± mezun oluyorsunuz, sizin iÃ§in yaÅŸam o zaman baÅŸlÄ±yor. EkÃ¼rilerde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yorsunuz, ne kadar Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve gayret gÃ¶sterirseniz bunu da etraftakiler gÃ¶rÃ¼p size ÅŸans vermeye baÅŸlÄ±yor. ÅžansÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel deÄŸerlendirirseniz Ã§ok erken yaÅŸta gÃ¼zel paralar kazanabiliyorsunuz, yeter ki biraz yetenekli olup ÅŸu iÅŸe biraz gÃ¶nÃ¼l vermek ve emek sarf etmek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

27AT YARIÅžI SPÄ°KERÄ° TANZER PARLAR: HÄ°PODROMA ADIM ATTIÄžIMDA 76-77 SENESÄ°YDÄ° VE BÄ°R DAHA DA Ã‡IKMAK Ä°STEMEDÄ°M

AT YARIÅžI SPÄ°KERÄ° TANZER PARLAR: "HÄ°PODROMA ADIM ATTIÄžIMDA 76-77 SENESÄ°YDÄ° VE BÄ°R DAHA DA Ã‡IKMAK Ä°STEMEDÄ°M"

1976-77 senesinden beri rahmetli babasÄ± ile hipodroma geldiÄŸini aktaran Tanzer Parlar, ÅŸimdilerde ise spiker olarak grev alÄ±yor. Hipodromda bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Tanzer Parlar, Hipodroma adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mda 76-77 senesiydi ve bir daha da Ã§Ä±kmak istemedim. Hipodromun Ã¶yle bir havasÄ± var. Beni iÅŸe iten baÅŸlangÄ±Ã§ 76-77 senesi diyebilirim Ã§Ã¼nkÃ¼ daha sonraki yÄ±llarda futbol oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanda da ben biraz saha kenarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±mda at yarÄ±ÅŸÄ± anlatÄ±r gibi futbol maÃ§Ä± anlatÄ±rdÄ±m. Bunu birÃ§ok yerde sÃ¶ylerim ama ben BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±m, SarÄ± FÄ±rtÄ±na Metin'in saÄŸ taraftan kopup gittiÄŸi zamanlarÄ± hep at yarÄ±ÅŸÄ± gibi anlatÄ±rdÄ±m, benim Ã§ocukluk arkadaÅŸlarÄ±m da bu duruma alÄ±ÅŸÄ±k. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu iÅŸleri yapmak bizim de hayalimizdi, yÄ±llar sonra kÄ±smet oldu. Ã‡ok uzun sÃ¼re turizmde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, otel fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Evlendikten sonra sabit Ä°zmir'de kalmamÄ±z gerekiyordu, TJK'da bir altyazÄ± gÃ¶rdÃ¼k. AynÄ± gÃ¼n beni 14 arkadaÅŸÄ±m aradÄ± 'bÃ¶yle bÃ¶yle bir iÅŸ var, deneyecek misin?' diye. Geldim, 306 kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, onlarÄ±n arasÄ±ndan seÃ§ilip baÅŸladÄ±m" dedi.

28HER YARIÅž GÃœNÃœ Ã–NCESÄ°, Ã–ZELLÄ°KLE Ä°LK YARIÅžTAN Ã–NCE BÃœYÃœK BÄ°R STRES YAÅžIYORUM

"HER YARIÅž GÃœNÃœ Ã–NCESÄ°, Ã–ZELLÄ°KLE Ä°LK YARIÅžTAN Ã–NCE BÃœYÃœK BÄ°R STRES YAÅžIYORUM"

YarÄ±ÅŸ Ã¶nceleri stresi olduÄŸunu dile getiren Tanzer Parlar, "Her yarÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi, Ã¶zellikle ilk yarÄ±ÅŸtan Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir stres yaÅŸÄ±yorum, avuÃ§larÄ±mÄ±n iÃ§i terliyor, boÄŸazÄ±m kuruyor, susuz asla yayÄ±na Ã§Ä±kmamaya gayret ediyorum. Ama ilk yarÄ±ÅŸÄ± atlattÄ±ktan sonra biraz rahatlama oluyor, tabii Gazi, Cumhuriyet, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KoÅŸusu gibi bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸlar hariÃ§" diye konuÅŸtu.

29HEYECANI YAÅžAMAYAN ADAMIN BURADA GERÃ‡EKTEN Ä°ÅžÄ° YOK

"HEYECANI YAÅžAMAYAN ADAMIN BURADA GERÃ‡EKTEN Ä°ÅžÄ° YOK"

HeyecanÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin bu iÅŸe gelmemeleri gerektiÄŸini dile getiren Tanzer Parlar, "Metreleri, mesafeleri doÄŸru sÃ¶yleyebilirsiniz, atlarÄ±n isimlerini doÄŸru telaffuz edebilirsiniz fakat o yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§ine giremiyor, var olamÄ±yorsanÄ±z burada kalÄ±cÄ± olamazsÄ±nÄ±z. En fazla 1-2 sene, daha fazla kalamazsÄ±nÄ±z. O heyecanÄ± yaÅŸamayan adamÄ±n burada gerÃ§ekten iÅŸi yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

30DÃœNYAYA BÄ°R DAHA GELECEKSÄ°N DESELER YÄ°NE YARIÅž SPÄ°KERLÄ°ÄžÄ° YAPMAK Ä°STERDÄ°M

"DÃœNYAYA BÄ°R DAHA GELECEKSÄ°N DESELER YÄ°NE YARIÅž SPÄ°KERLÄ°ÄžÄ° YAPMAK Ä°STERDÄ°M"

DÃ¼nyada gerÃ§ek anlamda sevdiÄŸi iÅŸi yapan insanlarÄ±n Ã§ok az olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Tanzer Parlar, "Ben iÅŸimi Ã§ok seviyorum, bir daha dÃ¼nyaya geleceksin deseler yine yarÄ±ÅŸ spikerliÄŸi yapmak isterdim. Bu gÃ¼zel ve kolay tarafÄ± diyebilirim. ArkadaÅŸlÄ±klar da beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanla kurduÄŸunuz diyalog da Ã§ok Ã¶nemli oluyor tabii. En zor tarafÄ± da yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde bir an tereddÃ¼t etmeniz, konsantrasyon kaybÄ±. Kafaya bir acaba sorusu geldiÄŸinde sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±, atlar virajÄ± dÃ¶nmÃ¼ÅŸ geliyor, 2 numara diyorsunuz ama beyin bir yerde 'acaba' diyorsa yandÄ±nÄ±z, o koÅŸu bitmek bilmez. Bu stresi yaÅŸamak istemezsiniz, ben sonuÃ§ olarak yanlÄ±ÅŸ at da verdim. Tabii binlerce yarÄ±ÅŸ anlattÄ±k, binde bir hatamÄ±z da olmuÅŸtur, zor kÄ±smÄ± da bu diyebilirim. Einstein'Ä±n da dediÄŸi gibi; baÅŸarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'i yetenek, 99'u da Ã§alÄ±ÅŸmak. Ben 2008-9 yÄ±llarÄ±ndaki yarÄ±ÅŸlarÄ±mÄ± da dinliyorum, ÅŸimdikileri de arada daÄŸlar kadar fark var" ifadelerini kullandÄ±.

31AT YARIÅžI SPÄ°KERÄ° HÃœSEYÄ°N DERYA KEÃ‡Ä°CÄ°: SPÄ°KERLÄ°ÄžE AYRI BÄ°R MERAKIM VARDI

AT YARIÅžI SPÄ°KERÄ° HÃœSEYÄ°N DERYA KEÃ‡Ä°CÄ°: SPÄ°KERLÄ°ÄžE AYRI BÄ°R MERAKIM VARDI"

Ãœniversite yÄ±llarÄ±ndan itibaren Ã¶zellikle radyo kulÃ¼pleriyle ilgili birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m olduÄŸunu ve spikerliÄŸe ayrÄ± bir merak duyduÄŸu iÃ§in bu iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen HÃ¼seyin Derya KeÃ§ici, "Daha Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± futbol turnuvalarÄ±nda onlara maÃ§ anlatÄ±rdÄ±m. SonrasÄ±nda bu iÅŸi profesyonel anlamda nasÄ±l yapabilirim diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve TJK'nÄ±n aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu spikerlik sÄ±navÄ±na katÄ±ldÄ±m. Bir mÃ¼lakat sonrasÄ±nda belirli testlerden, aÅŸamalardan geÃ§tikten sonra buraya uygun olduÄŸuma karar verildi ve ben de buraya baÅŸladÄ±m. SonrasÄ±nda da Ã¼zerine koyarak bu mesleÄŸi devam ettirdim.Â DayÄ±m o dÃ¶nem at yarÄ±ÅŸlarÄ±yla haÅŸÄ±r neÅŸirdi, ben 6-7 ay onun yanÄ±nda kaldÄ±m. O sÃ¼re zarfÄ±nda at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± onunla dinlemeye baÅŸladÄ±m, zaten evveliyatÄ±m vardÄ±. Biz Ä°zmir'de, Åžirinyer'de bÃ¼yÃ¼dÃ¼k, orada hipodromu bilmeyen yoktur. Åžirinyerli olduÄŸumuz, yarÄ±ÅŸlarÄ± da Ã§ok iyi bildiÄŸimiz, benim kÃ¶kleri yanÄ± babamÄ±n babasÄ±, dedelerim atÃ§Ä±lÄ±kla meÅŸgul olduklarÄ± iÃ§in atÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ilgimiz, bilgimiz vardÄ±. Ama yarÄ±ÅŸ spikerliÄŸi ile aklÄ±mda 'acaba olur mu?' diye bir ÅŸey yoktu, bir gÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mla otururken haberi aldÄ±m ve baÅŸvuruda bulundum. Yapabilir miyim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim, tereddÃ¼tte bulunmadÄ±m. Sadece terimleri ve kavramlarÄ± Ã§ok iyi bilmiyordum ama dediÄŸim gibi sevgili hocam, Tanzer aÄŸabeyim bana bu konuyla ilgili yardÄ±mcÄ± oldu. ÃœstÃ¼ne de koymaya devam ettik ve bu aÅŸamaya geÃ§miÅŸ olduk" dedi.

32MESLEÄžÄ°MÄ°ZDE HEYECANI YAÅžAMAK, AT YARIÅžININ TEMEL TERÄ°MLERÄ°NÄ° BÄ°LMEK Ã–NEMLÄ°

"MESLEÄžÄ°MÄ°ZDE HEYECANI YAÅžAMAK, AT YARIÅžININ TEMEL TERÄ°MLERÄ°NÄ° BÄ°LMEK Ã–NEMLÄ°"

MesleÄŸe yeni baÅŸlayacaklara Ã¶nerilerde bulunan HÃ¼seyin Derya KeÃ§ici, "Buradan baÅŸlayacak olan genÃ§ arkadaÅŸlara, yeni arkadaÅŸlara ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim ki bizim mesleÄŸimizde heyecanÄ± yaÅŸamak, at yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n temel terimlerini bilmek Ã¶nemli. SpikerliÄŸin en Ã¶nemli yanÄ± diksiyon, iyi bir diksiyon elde etmek Ã¶nemli tabii. Bizimki diÄŸer spikerlerden biraz farklÄ±, bizde eÄŸer at yarÄ±ÅŸlarÄ±na hakim deÄŸilseniz, heyecanÄ± yaÅŸayamÄ±yorsanÄ±z, o iÅŸin iÃ§ine giremiyorsanÄ±z bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hata oluyor. Bu iÅŸi severek yapmak lazÄ±m, biz Ã§ocukluÄŸumuzdan beri atlara aÅŸÄ±k olduÄŸumuz iÃ§in onun verdiÄŸi bir etki de var. Bu iÅŸi yapacak olan arkadaÅŸlarÄ±n at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã§ok iyi bir ÅŸekilde izlemesi, at yarÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± ilgili olmasÄ±, heyecanÄ± yaÅŸayabilmesi gerekiyor. O heyecan olmazsa tat olmaz Ã§Ã¼nkÃ¼ ne kadar iyi konuÅŸursanÄ±z konuÅŸun, TÃ¼rkÃ§e'ye hakim olursanÄ±z olun olmuyor. Az Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi spikerlikte bu Ã§ok Ã¶nemli, ancak bizde ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey var, atlarÄ± tanÄ±manÄ±z gerekiyor, Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde doÄŸru ve dÃ¼zgÃ¼n bir anlatÄ±m yapmanÄ±z gerekiyor" diye konuÅŸtu.

33FOTOÄžRAFÄ°K HAFIZA Ã‡OK Ã–NEMLÄ°

"FOTOÄžRAFÄ°K HAFIZA Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

HÃ¼seyin Derya KeÃ§ici, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸte fotoÄŸrafik hafÄ±za Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Atlar sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda formalarÄ±nÄ±, renklerini kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde ezberleyebiliyorum, bu da kendime ait olan bir fotoÄŸrafik hafÄ±za. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±mlar, eÄŸer gerÃ§ekten gÃ¼n iÃ§erisinde biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ysak, o an biraz Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸamÄ±ÅŸ ve bunu yarÄ±ÅŸ esnasÄ±nda kendimize dert edinmiÅŸsek numara karÄ±ÅŸtÄ±rabiliriz, kafamÄ±z o anki sorunda olursa bu bizim iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir, benim tek korkum bu oluyor. Bir de bazen aÅŸÄ±rÄ± heyecana yenik dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, sesim kÄ±sÄ±lÄ±yor. AnlatÄ±mÄ±n en heyecanlÄ± noktasÄ±nda bir ÅŸey sÃ¶yleyecekken, baÅŸka ÅŸeyler de sÃ¶ylemek istiyoruz bu sÄ±rada atÄ± kaÃ§Ä±rÄ±yoruz, bir ÅŸey oluyor, o zaman Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. DiÄŸer arkadaÅŸlarda da muhakkak oluyordur ama Tanzer aÄŸabeyle uzun yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ortak bir Ã¶zelliÄŸimiz var, yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ya da istemediÄŸimiz bir ÅŸey olduÄŸu zaman Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz" dedi.

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