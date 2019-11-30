Milyonluk safkanlar, binlerce kiÅŸiye istihdam saÄŸlÄ±yor

JOKEY ORHAN DEMÄ°RKIRAN: "BOLD PÄ°LOT FÄ°LMÄ°NDEN SONRA HÄ°PODROMLARA OLAN ALGI DEÄžÄ°ÅžTÄ°" Veliefendi Hipodromu'nda Ã§ekimi yapÄ±lan Bold Pilot filminin Ã§ok etki ettiÄŸini sÃ¶yleyen idman jokeyi Orhan DemirkÄ±ran, algÄ±nÄ±n Ã¶ncelerde daha farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hipodroma artÄ±k eÅŸ ve Ã§ocuklarla gelinmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Orhan DemirkÄ±ran, "Genel olarak erkek izleyici yoÄŸun olsa da birÃ§ok kiÅŸi ailesiyle gelmiÅŸti. Ben Ã§ok mutlu oldum, o kadar kalabalÄ±ktÄ± ki oturamadÄ±m bile, o kadar yoruldum o gÃ¼n, yemek yiyecek yer bile bulamadÄ±m ama hiÃ§ ÅŸikayetÃ§i deÄŸilim. O kadar gÃ¼zel ve muhteÅŸemdi ki Ã§ok hoÅŸuma gitti, filmin buna yÃ¼zde yÃ¼z etkisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Filmin iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in de Ã§ok mutluyum, yÃ¶netmenim ve Hakan aÄŸabeyin bize verdiÄŸi desteklerden dolayÄ± Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Ã‡ok mutlu oldum, benim iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir ÅŸey, hayatÄ±mda Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Ä°nsanlar 'seni de Bold Pilot'da gÃ¶rdÃ¼k, Ã§ok gÃ¼zel oynamÄ±ÅŸsÄ±n' gibi ÅŸeyler dedi, bu beni onore etti. Bu filmin TJK'ya Ã§ok ÅŸey kattÄ±ÄŸÄ±na eminim, keÅŸke TJK da bu konuda bize biraz daha ilgi gÃ¶sterebilse ama olsun. DediÄŸimiz gibi biz elimizden geleni yaptÄ±k, film de Ã§ok gÃ¼zel bir izlenme sayÄ±sÄ± buldu. Ben Ã§ok mutluyum, Ã§eken ve yÃ¶neten arkadaÅŸlar dahil herkesin mutlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bize birÃ§ok ÅŸey kattÄ±, en azÄ±ndan buradaki hayatlarÄ±n gerÃ§ekten bizim hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir noktasÄ± olduÄŸunu birÃ§ok insan gÃ¶rdÃ¼. Biz burada sadece at koÅŸturmuyoruz, bu sadece 1 buÃ§uk dakika deÄŸil biz onlarla 1 buÃ§uk, 2 ay geÃ§iriyoruz. Yeri geliyor taylarla 9-10 ay geÃ§iriyoruz oraya hazÄ±rlayana kadar. Bekliyoruz ki hazÄ±rlansÄ±n, hani bir Ã§ocuÄŸun olur Ã¼niversitede kepini atar ya, atÄ±n da ilk yarÄ±ÅŸÄ± bizim iÃ§in Ã¶yledir. MuhteÅŸem bir ÅŸey, biz yaz geldiÄŸinde Ã§im yarÄ±ÅŸlarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda taylarÄ±mÄ±z koÅŸacak diye heyecanlanÄ±yoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da belirttiÄŸi gibi biz sabahÄ±n 3 buÃ§uÄŸunda kalkÄ±yoruz, ben buraya gelirken hiÃ§bir zaman 'of' demiyorum. Her zaman 'Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r, sevdiÄŸim iÃ§in yapÄ±yorum' diyorum, az kazanayÄ±m, Ã§ok kazanayÄ±m hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. Ben buraya gelince keyif alÄ±yorum, arkadaÅŸlarÄ±m da eminim keyif alÄ±yordur.Â Ben her zaman 3 buÃ§ukta kalkÄ±yorum, 10'a yakÄ±n at Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum" dedi.Â