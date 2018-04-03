Haberler >Gündem>Milyonlarca kişi ziyaret ediyor... Akvaristlerin tehlikeli mesleği
Milyonlarca kişi ziyaret ediyor... Akvaristlerin tehlikeli mesleği
Kimi hayvanları çok sevdiği için kimi ise masa başı bir işte çalışmamak için bu mesleği seçti... Her gün dünyanın en tehlikeli deniz canlılarının olduğu devasa tanklara dalıyorlar. Bazı tehlikeli balıkları, ellerini kapmasın diye özel eldiven ile elle besliyorlar. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği akvaryumda çalışan akvaristlerin zorlu mesaileri...
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