Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Milyonlarca kişi ziyaret ediyor... Akvaristlerin tehlikeli mesleği

    Milyonlarca kişi ziyaret ediyor... Akvaristlerin tehlikeli mesleği

    Kimi hayvanları çok sevdiği için kimi ise masa başı bir işte çalışmamak için bu mesleği seçti... Her gün dünyanın en tehlikeli deniz canlılarının olduğu devasa tanklara dalıyorlar. Bazı tehlikeli balıkları, ellerini kapmasın diye özel eldiven ile elle besliyorlar. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği akvaryumda çalışan akvaristlerin zorlu mesaileri...

    AA
    03.04.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:
    1 / 24
    Milyonlarca kişi ziyaret ediyor... Akvaristlerin tehlikeli mesleğiNext

    Kimi hayvanları çok sevdiği için kimi ise masa başı bir işte çalışmamak için bu mesleği seçti...

    Her gün dünyanın en tehlikeli deniz canlılarının olduğu devasa tanklara dalıyorlar. Bazı tehlikeli balıkları, ellerini kapmasın diye özel eldiven ile elle besliyorlar.

    Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği akvaryumda çalışan akvaristlerin zorlu mesaileri...

    Etiketler: Akvaryum , akvarist , istanbul , gündem
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri