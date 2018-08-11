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Milyonlar onları seçti! Birinci belli oldu, Sosyal medyada...

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Hürriyet Haber
11.08.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:
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Milyonlar onları seçti Birinci belli oldu, Sosyal medyada...Next

Sosyal medya platformları arasında sıklıkla kullanılanların başında gelen Instagram'da da ünlüler kıyasıya yarış içinde. İşte 2018 Ağustos itibariyle Acun Ilıcalı'dan Melisa Şenolsun'a, Tarkan'dan Sıla'ya Türkiye'deki ünlü isimlerin Instagram karnesi....

Etiketler: instagram , ünlüler , sosyal medya , haberler

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