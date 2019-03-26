Milyonlar merak ediyordu: Şarkılar eşliğinde doğuracak
İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ile Prens Harry ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor. Çiftin bebeği büyük bir olasılıkla nisan ayının sonları ile mayıs başında dünyaya gelecek. Bu konuda en çok merak edilen ayrıntı ise 37 yaşındaki Markle'ın nasıl doğum yapacağı.
Bir iddiaya göre Düşes Meghan, tıpkı Kate Middleton gibi Londra’daki St Mary's Hastanesi’ndeki Lindo Wing kanadında doğum yapmaya karar verdi. Bir diğer iddia ise Markle'ın yeni taşınacakları Frogmore'da bebeğini dünyaya getireceği yolunda. Ancak ortaya atılan ve İngiliz basınında yer alan yeni iddia ise daha da ilginç.
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