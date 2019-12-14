Milyarlarca telefona girdi, hızla yayılıyor!

Adobe Photoshop Sketch



Kullanıcılar Adobe Photoshop Sketch uygulamasıyla, kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yaparak katmanlı dosyalar oluşturabiliyor. Ayrıca oluşturdukları dosyaları, Adobe Photoshop CC veya Adobe Illustrator CC’ye göndere de biliyor.