Haberler >Dünya>Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladı
Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladı
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasını ne yapacağını açıkladı.
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