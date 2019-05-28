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    Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladı

    Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasını ne yapacağını açıkladı.

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    28.05.2019 - 20:26 | Son Güncelleme:
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    Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladıNext

    37 milyar dolarlık servetin sahibi olan Bezos, yazılı açıklama yaparak aldığı kararı açıkladı.

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