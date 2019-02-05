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    Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

    Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını gerçekleştirdi.

    AA
    05.02.2019 - 13:07 | Son Güncelleme:
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    Milli sporcu Şahika Ercümenden Antarktikada tarihi dalışNext

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı.

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