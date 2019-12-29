Milli Piyango’da deneme çekilişi

Bu arada, Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.