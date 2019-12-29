Milli Piyango’da deneme çekilişi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam 436 milyon 540 bin TL öncesi deneme çekilişi gerçekleştirildi.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi deneme çekilişi gerçekleştirdi.
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Müdürlüğün Kızılay binasında gerçekleştirilen deneme çekilişi, ilk kez basına açık şekilde düzenlendi.
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Çekiliş öncesi, çekilişte kullanılacak toplar noter huzurunda tek tek tartıldı.
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Ardından noter huzurunda deneme çekilişi gerçekleştirildi. Programı Milli Piyango İdaresi yetkilileri de takip etti.
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Bu arada, Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.
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Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.