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Ekonomi
Harun ÖZALP- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA - DHA
Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 14:01, /

Milli Piyango’da deneme çekilişi

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için hazırlıklar tamamlandı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam 436 milyon 540 bin TL öncesi deneme çekilişi gerçekleştirildi.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nde, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi deneme çekilişi gerçekleştirdi.

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Müdürlüğün Kızılay binasında gerçekleştirilen deneme çekilişi, ilk kez basına açık şekilde düzenlendi.

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Çekiliş öncesi, çekilişte kullanılacak toplar noter huzurunda tek tek tartıldı.

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Ardından noter huzurunda deneme çekilişi gerçekleştirildi. Programı Milli Piyango İdaresi yetkilileri de takip etti.

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Bu arada, Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

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Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.

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Milli Piyango’da deneme çekilişi

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