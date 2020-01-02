Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık sonuçları.. İşte bilet numarası ile bilet sorgulama
Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama ve bilet numarasıyla sonuç öğrenme ekranları internette en çok aratılan konulardan biri oldu. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye oranının dörde bölündüğü çekişle beraber yüz binlerce kişinin haftalar öncesinden satın aldığı çeyrek, yarım ya da tam yılbaşı biletlerine herhangi bir ikramiye isabet edip etmediği merak konusu oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi. Şimdi gözler Milli Piyango bilet sorgulama ekranına çevrildi.. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sıralı tam listesi ve bilet sorgulama ekranı
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Milli Piyango sonuçları yılbaşı gecesi pek çok kişi için heyecana neden olurken İnegöllü İsmail Çelik için kabusa sebep oldu. 2020 yılbaşı çekilişi sonrasında Gaziantep, İstanbul ve İzmir ile birlikte ikramiye isabet eden şehirlerden birisi de Bursa İnegöl oldu. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama gecesinde büyük ikramiyenin İnegöl'e isabet ettiğini öğrenen bir grup vatandaş, İsmail Çelik isimli arkadaşları için şaka hazırladı. Ancak bu şaka, İsmail Çelik'in dükkanını ve telefonunu kapatmasına neden oldu. 2020 yılına Milli Piyango sonuçları nedeniyle kabus gibi uyanan Çelik, bilet bile almadığını ancak arkadaşlarının şakası nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti. İşte, olayla birlikte 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları hakkında bazı bilgiler...
Milli Piyango sonuçları tüm yurtta olduğu kadar Bursa'nın İnegöl ilçesinde de heyecana neden oldu. '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyelerden birisi ise İnegöl'den satıldı. İnegöl'de çay bahçesi sahibi olan İsmail Çelik'in başı, arkadaşlarının sosyal medyadan yaptığı Milli Piyango sonuçları şakasının ardından derde girdi. Dükkanını ve telefonunu kapatan İsmail Çelik, şakanın ardından psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve Çelik'in başına gelen olayın detayları.
İzmir 20 milyon TL’nin sahibi olan talihliyi arıyor
BİLETİ SATAN BAYİ SAHİBİ: İÇİMDE BİR HİS VARDI, KENDİME DE 80 BİLET AYIRDIM
31 Aralık akşamı gerçekleşen, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, 80 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir’de 20 milyon TL’nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti kime sattığını bilmediğini söyledi. Bileti, seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirten Vedat Yiğit, kendisine de 4 bin TL’lik bilet ayırdığını, bu biletlere henüz bakmadığını belirterek, "İçimde büyük bir his vardı. Bu nedenle kendime 70-80 tane, 4 bin TL’ye denk gelecek kadar bilet ayırdım. Şu ana kadar da bakmadım biletlere. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Toptan olarak da satış yapıyorum. Aynı zamanda diğer illere de gönderiyorum. İzmir’e çıkması iyi oldu. Çünkü yıllardır İzmir’e çıkmıyordu. Vatandaşların da bazı tereddütleri vardı. ’Milli Piyango kendisine çıkıyor’ diye düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi. Talihlinin parasını iyi günlerde güle güle harcamasını dileyen Yiğit, biletin sahibi talihlinin parasını aldıktan sonra bunu televizyonda söylemesi halinde, bilet satanların işini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi.
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Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı İzmir'de de talihli merak konusu oldu. Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'deki talihliye bileti satan Vedat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletinin kendi bayisinden satılmasına çok sevindiğini söyledi. Bileti kime sattığını bilmediğini ancak ağırlık olarak Konak, Balçova ve Narlıdere bölgesinde satış yaptığını aktaran Yiğit, "Buradaki vatandaşlara da satmış olabilirim. Çıkan talihlinin iyi günlerde harcamasını isterim. Parasını güzel değerlendirmesini isterim." dedi. Talihliyle karşılaşmak istediğini de dile getiren Yiğit, "Arkadaşlarımdan biri son 1 rakamla kaçırdığını söyledi. Oradan anladım benim bayiden büyük ikramiye satıldığını. Bir numara ile kaçıran da geldi. Mutlu oldum. Senelerdir bu işin peşin koşuyoruz." diye konuştu.