Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı sonuçları! Milli Piyango bilet sorgula

Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), "Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50’ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir’de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak" dedi.