Milli Piyango sorgulama 2020 yılbaşı sonuçları! Milli Piyango bilet sorgula
Milli Piyango sonuçları günün en çok merak edilen konusu oldu. Milli Piyango, 2020 yılı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Türkiye talihlilerin kim olduğunu merak ediyor. İşte, 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları hakkında bazı bilgiler...
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Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği belli oldu.
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Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 80 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı.
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80 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak açıklandı.
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Öte yandan 80 milyon TL'lik devasa ikramiye şimdiye kadar Türkiye'de verilmiş en büyük ikramiyeler arasına adını yazdırdı.
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AMORTİ 4 VE 8
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
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Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.
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Gaziantep'te herkes talihlinin kim olduğunu merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken, yeni milyonerin kendisini ziyaret etmesini istedi.
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HERKES TALİHLİYİ MERAK EDİYOR
Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından, Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı.
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İZMİR TALİHLİYİ ARIYOR
Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul’da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir’de, biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, vatandaşlar 2020 yılının talihlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.
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Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), "Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50’ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir’de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak" dedi.
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BÜYÜK İKRAMİYE ŞAKASI PSİKOLOJİSİNİ BOZDU!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarının şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin kendisine çıktığını duyurduğu İsmail Çelik, zor anlar yaşadı. Telefonları saatlerce susmayan Çelik, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
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Arkadaşlarının sosyal medyada şaka amacıyla büyük ikramiye talihlisi olduğunu duyurduğu çay bahçesi sahibi İsmail Çelik'e çok sayıda telefon gelirken, iş yerini de erkenden kapatarak evine gitti. Kendisinin tanımadığı numaralardan arandığını söyleyen Çelik, "Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.
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MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ
Milli Piyango sıralı tam listesine göre büyük ikramiye kazandıran rakamlar şu şekilde sıralandı;