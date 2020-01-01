Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 20:47,
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişinde 2020 yılının ilk talihlileri belirlendi! İşte Milli Piyango sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ile beraber 80 milyon TL'yi kazandıran biletin numaraları dün akşam açıklandı. Haftalardır beklenen heyecan 31 Aralık akşamı düzenlenen çekilişle sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye tarihindeki en büyük ikramiyeler arasında yer alan büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 4'e bölünen ikramiyeden biri de Bursa İnegöl'e çıktı. Böylece 2020 yılının ilk talihlileri de belli oldu. Milli Piyango sorgulama akşamı büyük ikramiyenin İnegöl'e isabet etmesi bir vatandaşın yılbaşı gecesinin de kabusa dönüşmesine neden oldu. Günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların gözü şimdi sonuçları öğrenmek adına Milli Piyango 2020 bilet sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, yaşanan olayla ilgili ayrıntılar ve 31 Aralık 2019 tarihli Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi.
Milli Piyango sonuçları yılbaşı gecesi pek çok kişi için heyecana neden olurken İnegöllü İsmail Çelik için kabusa sebep oldu. 2020 yılbaşı çekilişi sonrasında Gaziantep, İstanbul ve İzmir ile birlikte ikramiye isabet eden şehirlerden birisi de Bursa İnegöl oldu. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama gecesinde büyük ikramiyenin İnegöl'e isabet ettiğini öğrenen bir grup vatandaş, İsmail Çelik isimli arkadaşları için şaka hazırladı. Ancak bu şaka, İsmail Çelik'in dükkanını ve telefonunu kapatmasına neden oldu. 2020 yılına Milli Piyango sonuçları nedeniyle kabus gibi uyanan Çelik, bilet bile almadığını ancak arkadaşlarının şakası nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti. İşte, olayla birlikte 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları hakkında bazı bilgiler...
2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları tüm yurtta olduğu kadar Bursa'nın İnegöl ilçesinde de heyecana neden oldu. '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyelerden birisi ise İnegöl'den satıldı. İnegöl'de çay bahçesi sahibi olan İsmail Çelik'in başı, arkadaşlarının sosyal medyadan yaptığı Milli Piyango sonuçları şakasının ardından derde girdi. Dükkanını ve telefonunu kapatan İsmail Çelik, şakanın ardından psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve Çelik'in başına gelen olayın detayları.
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 15.00’da küçük çekilişlerle başladı. Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ise saat 08.00 itibariyle gerçekleştirildi. Amorti kazandıran numaralar da 20.00-21.00 aralığında duyuruldu.
2020 Bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İkramiye çıkan iller, ikramiye çıkan numaraların tam listesi ve İnegöl'de yaşanan olay hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarının şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin kendisine çıktığını duyurduğu İsmail Çelik, zor anlar yaşadı. Telefonları saatlerce susmayan Çelik, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Milli Piyango’nun büyük ikramiyelerinden birinin Bursa’nın İnegöl ilçesine çıkması halkta merak uyandırdı. Arkadaşlarının sosyal medyada şaka amacıyla büyük ikramiye talihlisi olduğunu duyurduğu çay bahçesi sahibi İsmail Çelik, bu nedenle zor durumda kaldı.
Çelik’e çok sayıda telefon gelirken, iş yerini de erkenden kapatarak evine gitti. Kendisinin tanımadığı numaralardan arandığını söyleyen Çelik, "Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.
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