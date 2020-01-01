Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 13:55,
Milli Piyango sonuçları ardından 80 milyon sahiplerini buldu - Kolay Milli Piyango sonuçları sorgulama
Milli Piyango sonuçları tam listesi Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı ve büyük ikramiye olan 80 milyon TL'nin sahibi bulundu. Her yıl yılbaşına özel çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango'da büyük ikramiye ödülü 80 milyon TL olmak üzere büyüklü küçüklü ikramiyeler dağıtıldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi 31 Aralık 2019 Salı akşamı kamuoyuyla paylaşıldı. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete vurduğu çekilişte, amorti sayıları ise 4 ve 8 oldu. Diğer ikramiyeleri merak eden bilet sahipleri Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret edip sıralı listeyi inceliyor. İşte, kolay Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası...
Milli Piyango sonuçları için 2020 yılbaşı bilet sorgulama sistemi, 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen büyük ikramiye çekilişinin ardından vatandaşların gündemini oluşturdu. Küçük ikramiye çekilişlerini 20.00’a kadar tamamlayan idare Milli Piyango yetkilileri, amorti, 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyenin çekilişinin ise 20.00-21.00 arasında açıkladı. 80 milyon liralık ikramiye ‘1358490’ numaralı çeyrek bilete isabet ederken, Milli Piyango sonuçları bilgisinin ardından biletlerin satıldığı illerin İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olduğu açıklandı. 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonrası biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak eden birçok kişi, Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı aracılığıyla amorti ve diğer ikramiye türlerinden birisinin isabet edip etmediğini öğrenebilecek. İşte, 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler...
2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 15.00’da küçük çekilişlerle başladı. Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ise saat 08.00 itibariyle gerçekleştirildi. Amorti kazandıran numaralar da 20.00-21.00 aralığında duyuruldu.
2020 Bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İkramiye çıkan iller ve ikramiye çıkan numaraların tam listesi hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
2