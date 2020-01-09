Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 9 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SIRALI VE TAM LİSTE Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;



4000000 TL ikramiye kazanan numaralar<>

590917

400000 TL ikramiye kazanan numaralar<>

469931

40000 TL ikramiye kazanan numaralar<>

159609 284355 415172

10000 TL ikramiye kazanan numaralar<>

003789 005104 012944 038322 153692 271539465106 762207 856142 9438135000 TL ikramiye kazanan numaralar



075713 159292 169869 352004 442198 518278610608 872395 880913 899722