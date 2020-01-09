Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 9 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşlara umut kapısı açan Milli Piyango sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar ve MPİ sıralı tam liste kamuoyuna duyuruldu. Şimdi gözler 9 Ocak 2020 Milli Piyango bilet sonuç sorgulama ekranında. Peki, Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 9 Ocak Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranına yönelik detaylar.
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2020 yılının ilk Milli Piyango çekilişi 9 Ocak Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 18.00'da başlayarak canlı takip edilen Milli Piyango çekilişi sonrası, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti ve küçük ikramiyeleri kazanan biletler de erişime açıldı. Vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile bilet numarasını girerek ikramiyelerini sorgulayabilecekler. İşte, Milli Piyango sonuçları ve 9 Ocak Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste...
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BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango 9 Ocak ikramiye sonuçları, hurriyet.com.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. MPİ'nin dağıtacağı ikramiyeden herhangi bir tutar kazanıp kazanmadığını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletindeki durumunu sorgulayabilecek. MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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MİLLİ PİYANGO SIRALI VE TAM LİSTE
Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar<> 590917 400000 TL ikramiye kazanan numaralar<> 469931 40000 TL ikramiye kazanan numaralar<> 159609 284355 415172 10000 TL ikramiye kazanan numaralar<> 003789 005104 012944 038322 153692 271539465106 762207 856142 9438135000 TL ikramiye kazanan numaralar