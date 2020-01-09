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Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 19:22, /

Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 9 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşlara umut kapısı açan Milli Piyango sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar ve MPİ sıralı tam liste kamuoyuna duyuruldu. Şimdi gözler 9 Ocak 2020 Milli Piyango bilet sonuç sorgulama ekranında. Peki, Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 9 Ocak Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranına yönelik detaylar.

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1

2020 yılının ilk Milli Piyango çekilişi 9 Ocak Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 18.00'da başlayarak canlı takip edilen Milli Piyango çekilişi sonrası, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti ve küçük ikramiyeleri kazanan biletler de erişime açıldı. Vatandaşlar  Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile bilet numarasını girerek ikramiyelerini sorgulayabilecekler. İşte, Milli Piyango sonuçları ve 9 Ocak Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste...

2BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango 9 Ocak ikramiye sonuçları, hurriyet.com.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. MPİ'nin dağıtacağı ikramiyeden herhangi bir tutar kazanıp kazanmadığını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletindeki durumunu sorgulayabilecek. MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

3MİLLİ PİYANGO SIRALI VE TAM LİSTE

MİLLİ PİYANGO SIRALI VE TAM LİSTE

Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar<>
590917
400000 TL ikramiye kazanan numaralar<>
469931
40000 TL ikramiye kazanan numaralar<>
159609 284355 415172
10000 TL ikramiye kazanan numaralar<>
003789 005104 012944 038322 153692 271539465106 762207 856142 9438135000 TL ikramiye kazanan numaralar

075713 159292 169869 352004 442198 518278610608 872395 880913 899722

41000 TL ikramiye kazanan numaralar

1000 TL ikramiye kazanan numaralar


008621 017195 017992 027020 029896 035372036773 043191 057352 078585 092980 101082101782 104487 106524 108147 112318 117746118925 161202 170159 171439 176718 180209181128 181477 186620 187272 198961 202027206025 219574 227521 228934 234732 238487240511 252203 262330 265176 295052 296760305719 307955 313544 314958 331517 331634332341 343360 347518 357418 378757 393186402199 403838 414244 426532 428406 452376453500 462516 463983 464342 471009 478029479951 486289 491634 503791 504056 507846512533 524732 532706 534634 547483 551784563627 568243 572625 578869 584823 595117607648 609691 612663 620050 622519 623730624748 625247 633843 639137 639990 655278658832 665684 669131 671127 674153 678205691179 708653 711852 712868 717447 719314720732 723431 729399 732613 737332 738784740446 742948 774956 783643 786589 810340814774 818088 819218 823208 824202 828524829721 830910 832512 842160 842507 852250856219 863913 872903 894301 906788 917387917582 923550 956691 959263 960343 962170963573 964026 968073 975661 980440 985452

5Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar


01254 07211 16329 19684 19873 2072324129 27387 27954 28606 29337 3069032034 32119 32951 33886 35270 3556136660 37821 43968 44936 45344 4609346380 47119 48193 51268 51315 5204553313 53495 63134 67119 69738 7064575087 75601 77652 80436 83319 8432086573 87467 88034 89527 89643 9338996595 98175Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar/strong>

0982 1089 1609 1894 2324 35643587 3930 5358 5641 5868 81248613 8786 9199 9458 9745 98279834 9952Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

168 179 242 286 536 559622 628 705 872 918 997

6Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar


01 13 24 32 46 5469 96Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar/strong>

1 8

74000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar


090917 190917 290917 390917 490917 500917510917 520917 530917 540917 550917 560917570917 580917 590017 590117 590217 590317590417 590517 590617 590717 590817 590907590910 590911 590912 590913 590914 590915590916 590918 590919 590927 590937 590947590957 590967 590977 590987 590997 591917592917 593917 594917 595917 596917 597917598917 599917 690917 790917 890917 990917

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