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Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 23:58, /

Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı tam listesi.. İşte Milli Piyango 2020 bilet sonuç sorgulama

Milli Piyango sonuçları açıklandığından itibaren bilet alan vatandaşlar Milli Piyango biletlerine ikramiye isabet edip, etmediğini merak ediyorlar. Bilet sonuçlarını sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama ekranı geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılında da yılbaşı özel çekilişinin saat 20.00’da başlaması dolayısıyla erken saatlerde erişime açıldı. 80 milyon liralık büyük ikramiye bu yıl 4 farklı şehre isabet etti. Amorti 4 ve 8 rakamlarına isabet ederken, 8 milyon liralık ikramiye ise 9976216 numaralı bilete çıktı. 2020 Milli Piyango sonuçları yılbaşı bilet sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşlar, internet üzerinden sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. İşte, 8 milyon, amorti ve 80 milyon Milli Piyango sonuçları sonrasında 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı çekiliş sonuçları hakkında kamuoyu ile paylaşılan detaylı bilgiler

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Milli Piyango sonuçları için 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı, noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı. 80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bilet sorgulama ekranını, 2020 Milli Piyango sonuçları için çekiliş bilgilerinin derlenip sisteme girilmesiyle birlikte açan Milli Piyango İdaresi (MPİ), ayrıca tüm sonuçları sıralı ve tam liste olarak yayımladı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı. 8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu. Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi. İşte, 2020 yılbaşı özel çekilişi için MPİ’nin açıkladığı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye sıralı listesi

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango bilet sorgulama ekranına, kurumun resmi internet sitesinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla Hurriyet.com.tr aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Hurriyet.com.tr’nin Milli Piyango bilet sorgulama sayfası, idarenin açıkladığı sonuçları anbean sisteme dahil etmekte ve idare ile paralel ilerlemektedir.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ HANGİ RAKAMA ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ HANGİ RAKAMA ÇIKTI?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. Amorti rakamları ise 4 ve 8 oldu. Çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

3MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLLERE İSABET ETTİ

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLLERE İSABET ETTİ?

Geçtiğimiz yılbaşı öncesi biletlerin dijital sisteme geçmesi dolayısıyla sonuçların daha erken açıklanabileceğini duyuran Milli Piyango İdaresi, bu nedenle önceki yıl olduğu gibi bu yıl da çekilişe erken saatlerde başladı.

Saat 15.00’da ilk çekilişi gerçekleştiren idare, büyük ikramiye çekilişini saat 20.00-21.00 aralığında tamamladı.

4AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 20.00’DA GERÇEKLEŞTİ

AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 20.00’DA GERÇEKLEŞTİ

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişine ilaveten, amorti ve 8 milyon lira çekilişi de saat 20.00’da gerçekleşti. Çekiliş, idarenin Kızılay’da bulunan binasında halka açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde tamamlandı.

5BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON TL

BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON TL

Milli Piyango büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde dağıtılacak olan ikramiye tutarı 80 milyon TL oldu. İkramiye yarım bilete isabet ederse 40 milyon, çeyrek bilete isabet ederse 15 milyon TL olacaktı. İkramiye çeyrek bilete isabet etti.

6BİR ÖNCEKİ YILIN İKRAMİYESİ HAZİNEYE DEVROLDU

BİR ÖNCEKİ YILIN İKRAMİYESİ HAZİNEYE DEVROLDU

Bir önceki yılın 70 milyon lira kazandıran numaraları için bilet sahibinin 1 yıl içerisinde Milli Piyango İdaresi’ne başvuru yapmaması üzerine ikramiye hazineye devredildi.

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, geçtiğimiz haftalarda, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı iddialarını yanıtlamış ve şu ifadelerle açıklık getirmişti;

“Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılı verilerini verelim mesela, 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte isabet eden, büyük ikramiyeye isabet eden numaralar idareye kaldı. Bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı.”

7MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLE ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

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Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

10MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DÜNÜ VE BUGUNÜ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NİN DÜNÜ VE BUGUNÜ

En başından itibaren, Milli Piyango döneminde aynı numarayı taşıyan ve her biri A-B-C-D-E-F-G-H-İ-J harfleriyle işaretlenen on adet onda birlik bilet, bir kapak içine zımbalanarak "Tam Bilet"ler de oluşturulmuştur.

7 Şubat-Mart-Nisan 1940'taki Birinci ve 7 Mayıs-Haziran-Temmuz 1940'taki İkinci tertiplerde, büyük ikramiyeler eskisi gibi, ilk keşidede 80, ikincide 100 ve üçüncüde 150 bin lira olarak muhafaza edilmiş, fakat 1+1,5+1,5 TL. olan 1110'luk biletin fiyatı 1+1+2 TL. olarak değiştirilmiştir. (1/5'lik ve 1/2 'lik biletler de vardır.)19 Mayıs 1940 olağanüstü çekilişi, Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumunda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Bakanlar Kurulu üyelerinin huzurunda yapılmıştır.

7 Ağustos- Eylül- Ekim 1940' ta yapılan üçüncü tertipte büyük ikramiye tutarları 40-40-60 bin lira olarak değiştirilmiş; buna karşılık 1/10'luk biletlerden vazgeçilerek tam (2+2+4 TL) ve yarım (1+1+2 TL) biletler çıkarılmıştır.

Bu tertip devam ederken, 30 Ağustos Zafer ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarında (tam 2, yarım 1 TL biletlerle) iki fevkalade çekiliş düzenlenmiştir.

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7 Kasım-Aralık 1940-0cak 1941 'de yapılan dördüncü tertipte, büyük ikramiyeler 30-40-50 bin TL olarak yeniden değiştirilmiş, tam bilet fiyatları da 2+3+4 TL olmuştur. Olağan çekilişlerde teselli mükafatı uygulaması ve Fransa'dan getirilen otomatik kürelerin kullanılması, 4 tertibin 1. keşidesinde başlatılmıştır.

Bu keşide Ankara 19 Mayıs Stadyumunda, 3. keşidesi ise İstanbul Eminönü Halkevi'nde törenlerle yapılmıştır.

Dördüncü tertip sırasında, 1941 Yılbaşı ve (ilk kez) 23 Nisan 1941 fevkalade çekilişleri düzenlenmiştir. (Bundan böyle, uzun bir süre, aylık olağan çekilişIerin yanısıra, fevkalade olarak yılda beş çekiliş yapılacaktır: Yılbaşı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim 1949' da bunlara ek olarak, Temmuz sonunda çekilen Büyük Yaz Piyangosu getirilecektir.)

Üçüncü ve dördüncü tertiplerde 1/10 i luk biletlerin kaldırılması, büyük ikramiyelerin de küçültülmesine rağmen, bilet fiyatı birimine karşılık erişilebilecek büyük ikramiye tutarını (Tayyare Piyangosuna oranla) çok yükseltilmişti. Herhalde bu nedenledir ki, 7 Şubat-Mart-Nisan 1941'de yapılan beşinci tertip çekilişlerde, büyük ikramiyeler 4 x 10 bin + 6 x 15 bin + 8 x 20 bin gibi parçalara bölünmüştür.

Fakat bunda aşırı gidildiğine karar verilmiş ve 7 Mayıs- Haziran- Temmuz 1941 'de yapılan altıncı tertip çekilişlerinin başından itibaren, parçalanmış büyük ikramiyelerin yarısı yine birleştirilmiştir: 20 bin + 2 x 10 bin, 30 bin+3 x 10 bin, 40 bin + 4 x 10 bin. Altıncı tertibin son keşidesi Eskişehir Stadyumunda yapılmıştır.

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7 ağustos - 15 Eylül - 7 ekim 1941'deki yedinci tertipte, halkın ilgisini arttırmak için, ülkenin değişik yerlerinde törenli çekilişler düzenlenmesi sürdürülmüştür. Bu keşidelerin ilki İstanbul Taksim meydanında, ikincisi İzmir Enternasyonel Fuarı'nda üçüncüsüyse Afyonkarahisar Zafer Meydanında yapılmıştır. 1941 yılında 1940'a oranla bilet satışlarında biraz düşme olmuş ve bu durum, MPİ' nce savaş koşulları nedeniyle Trakya' nın boşaltılması sonucunda ortaya çıkmıştır, diye açıklanmıştır. Üstelik, iki yıl arasında önemli bir enflasyon yaşandığı düşünülürse, reel gelir azalışının göründüğünden daha büyük olduğu anlaşılır. Nitekim, hasılat artışıyla övünülen birçok dönemde de, sayısal büyüme enflasyon oranının bir hayli altında kalmaktadır.

7 -12 nci tertiplerde, büyük ikramiyeler 20-25¬30 bin TL olarak azaltılmış; ama her tertibin ilk çekilişinde ikişer, ikinci çekilişinde üçer, üçüncü çekilişinde de dörder tane 10.000 TL 'lık ikramiye konulmasına devam edilmiştir.

Böylelikle, ayda bir olağan, yılda beş kere de özel çekilişlerle Milli Piyango sınıf piyangosu olarak, 1943 güzüne kadar onbeş tertip devam etmiş; 15 Kasım 1943 'ten başlayarak ise, bugünkü gibi ayrı ayrı (münferit ve müstakil) çekilişlere dönüşmüştür.

1941 yılında 1940' a oranla bilet satışlarında biraz düşme olmuş ve bu Bu sırada tam bilet fiyatları 2-3-4 (Yılbaşı 10) TL olarak sürmüş, öteki özel çekilişler 2 TL iken, 1943'te Çocuk, Gençlik ve Zafer Bayramı biletleri 3, Cumhuriyet Bayramı bileti 5 TL ı olmuştur. Son üç (13., 14. ve 15.) tertipte, büyük ikramiyeler 20-25-30 binden 30-40-50 bin TL'na çıkarılmıştır. Daha Tayyare Piyangosu döneminden itibaren, sımf piyangosu mantığına aykırı olarak, tek çekiliş için bilet alınmasına önce göz yumulması, sonra da resmen izin verilmesi, bu usulü zaten zayıflatmıştı. Son örneklerde, tertip ve keşide sayısı, biletin sadece arka yüzüne yazılmaya başlanmıştır.

Tekli piyango düzeneğinde büyük ikramiyeler 50 + 20 + 4 x 10 bin, tam bilet fiyatlarıysa 3 TL'dir. Yine Ocak, Eylül ve Aralıkta ayın 15 i inde, öteki aylarınsa 7' sinde çekiliş yapılmaktadır. Yılda beş özel çekiliş sürdürülmektedir.

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7 Nisan 1944'ten itibaren, tam ve yarımın yanısıra (75 kuruşluk) çeyrek biletler çıkarılmıştır. Yılbaşı bileti 10 TL olarak _ devam etmektedir. Cumhuriyet Bayramı bileti de 1944' te 10 TL'na yükseltilmiştir (büyük ikramiyesi, Yılbaşı gibi 200 bin TL); öteki özel çekiliş biletleri (büyük ikramiyelerinin 80 ve 100 bin liraya çıkarılmalarına paralel olarak) 5 TL olarak tesbit edilmiştir. 7 Ağustos çekilişIeri, 1946' da İstanbul' daki Fenerbahçe Stadyumunda, 1947'de de İnönü gezisinde yapılmış; 30 Ağustos ve 15 Eylül piyangoları ise, 1946 ve 1947'de İzmir Fuarı' nda çekilmiştir.
1947' de olağan çekiliş biletleri (tam) 4 TL (büyük ikramiyeler: 60,40,20 bin TL...), 1948'deyse 5 TL (büyük ikramiyeler: 100, 50, 20, 4xl0 bin TL...) olmuş ve bu fiyatlar 1955'e kadar değiştirilmemiştir.
1948' den başlayarak Yılbaşı özel çekiliş biletleri 20 TL 'dır (en büyük ikramiye: 500 bin TL). 30 Ağustos 1947'de 6 TLlna çıkarılan (Cumhuriyet Bayramı ve Yılbaşı dışındaki) özel çekiliş bilet fiyatları, 1 949 'un ikinci yarısında 10 TL olmuştur. 30 Temmuz 1949'da, özel çekilişIere "Büyük Yaz Piyangosu" eklenmiştir (bilet 10 TL, büyük ikramiye: 300 bin TL sonraki yıllarda Temmuzun 31 ii). Bundan böyle, Ağustos'un olağan çekiliş de, ayın 71 si yerine 15' ine alınmıştır.
7 Mart 1951 'de, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin gereksinimlerini karşılamaya yardım amacıyla (eski Yılbaşı Piyangosu koşullarıyla, fakat daha çok sayıda ikramiye konularak) bir Göçmen Piyangosu düzenlenmiş, ama bu özel çekiliş olağan çekiliş günü yapıldığı için, o da bir kereliğine iki hafta sonraya kaydırılmıştır

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