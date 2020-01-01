Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı tam listesi.. İşte Milli Piyango 2020 bilet sonuç sorgulama

7 ağustos - 15 Eylül - 7 ekim 1941'deki yedinci tertipte, halkın ilgisini arttırmak için, ülkenin değişik yerlerinde törenli çekilişler düzenlenmesi sürdürülmüştür. Bu keşidelerin ilki İstanbul Taksim meydanında, ikincisi İzmir Enternasyonel Fuarı'nda üçüncüsüyse Afyonkarahisar Zafer Meydanında yapılmıştır. 1941 yılında 1940'a oranla bilet satışlarında biraz düşme olmuş ve bu durum, MPİ' nce savaş koşulları nedeniyle Trakya' nın boşaltılması sonucunda ortaya çıkmıştır, diye açıklanmıştır. Üstelik, iki yıl arasında önemli bir enflasyon yaşandığı düşünülürse, reel gelir azalışının göründüğünden daha büyük olduğu anlaşılır. Nitekim, hasılat artışıyla övünülen birçok dönemde de, sayısal büyüme enflasyon oranının bir hayli altında kalmaktadır.



7 -12 nci tertiplerde, büyük ikramiyeler 20-25¬30 bin TL olarak azaltılmış; ama her tertibin ilk çekilişinde ikişer, ikinci çekilişinde üçer, üçüncü çekilişinde de dörder tane 10.000 TL 'lık ikramiye konulmasına devam edilmiştir.



Böylelikle, ayda bir olağan, yılda beş kere de özel çekilişlerle Milli Piyango sınıf piyangosu olarak, 1943 güzüne kadar onbeş tertip devam etmiş; 15 Kasım 1943 'ten başlayarak ise, bugünkü gibi ayrı ayrı (münferit ve müstakil) çekilişlere dönüşmüştür.



1941 yılında 1940' a oranla bilet satışlarında biraz düşme olmuş ve bu Bu sırada tam bilet fiyatları 2-3-4 (Yılbaşı 10) TL olarak sürmüş, öteki özel çekilişler 2 TL iken, 1943'te Çocuk, Gençlik ve Zafer Bayramı biletleri 3, Cumhuriyet Bayramı bileti 5 TL ı olmuştur. Son üç (13., 14. ve 15.) tertipte, büyük ikramiyeler 20-25-30 binden 30-40-50 bin TL'na çıkarılmıştır. Daha Tayyare Piyangosu döneminden itibaren, sımf piyangosu mantığına aykırı olarak, tek çekiliş için bilet alınmasına önce göz yumulması, sonra da resmen izin verilmesi, bu usulü zaten zayıflatmıştı. Son örneklerde, tertip ve keşide sayısı, biletin sadece arka yüzüne yazılmaya başlanmıştır.



Tekli piyango düzeneğinde büyük ikramiyeler 50 + 20 + 4 x 10 bin, tam bilet fiyatlarıysa 3 TL'dir. Yine Ocak, Eylül ve Aralıkta ayın 15 i inde, öteki aylarınsa 7' sinde çekiliş yapılmaktadır. Yılda beş özel çekiliş sürdürülmektedir.